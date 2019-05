Una considerazione sulle europee e su di noi

termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2019) Unae su di noi Le elezioni hanno visto il trionfo della Lega, un disastro del M5S e una leggera rimonta del Pd. Riguardo a Salvini, possiamo quindi dedurre che le tecniche d’opposizione utilizzate fino a oggi – che poi sono le stesse con cui Berlusconi è stato su 20 anni – non funzionano. Rispondergli su Twitter e screenshottarsi non funziona. Appendere lenzuola non funziona. Deriderlo per come si veste e come mangia non funziona. Sfotterlo per le fidanzate che lo lasciano non funziona. In generale, bullizzarlo dal fondo della catena alimentare non funziona. Blastare, non funziona. Anzi, lo rafforza. Nemmeno le aggressioni funzionano. Spaccare la faccia a Berlusconi con una statuetta non ha funzionato. Fino a qualche giorno fa, in Internet c’era grande entusiasmo per la moda di lanciare i milkshake contro Farage: ha preso il ...

