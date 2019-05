Roland Garros – Thiem supera il primo turno | Paul ko in 4 set

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)manda al tappetoin quattro set all’esordio e stacca il pass per il secondodelEsordio non troppo facile per Dominikal: l’austriaco ha dovuto lottare fino al quarto set per portare a casa la vittoria che gli permette di volare al secondodello Slam francese in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Il match trae lo statunitenseè terminato dopo due ore e 34 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 4-6, 7-6, 6-2. Al secondosfiderà Bublik.L'articoloilko in 4 set sembra essere ilsu SPORTFAIR.

Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… - c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… - WeAreTennisITA : #Nadal inizia col piede giusto a Parigi. Battuto #Hanfmann in tre set: 6-2 6-1 6-3. Rafa non ha mai perso al primo… -