Roland Garros 2019 | Novak Djokovic liquida in tre set Hubert Hurkacz nel primo turno

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Missione compiuta per(n.1 del mondo) neldel. Sul Centrale “Philippe Chatrier” il campione serbo si è imposto contro il polacco(n.44 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 in 1 ora e 37 minuti di partita. Un match ben gestito da Nole che, soprattutto dal secondo set in avanti, ha cambiato marcia, aumentando la profondità dei propri colpi e non lasciando più spazio all’avversario. Nel secondoil tennista nativo di Belgrado se la vedrà contro il finlandese Henri Laaksonen (n.104 ATP) e anche in questo caso non ci dovrebbero essere troppi problemi per lui. Nelsetparte subito forte: break in apertura e avanti 2-0. Gestendo diligentemente i turni al servizio,mette in mostra una buona continuità di gioco, cercando però con troppa insistenza la palla corta, un po’ come si era visto a ...

c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… - angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… - angelomangiante : Due leggende in finale a Roma e a vincere è il più forte giocatore della storia del tennis sulla terra battuta: 1… -