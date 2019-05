Mondiale Trial – Iniziata la stagione 2019 per i Talenti Azzurri FMI

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)ladelper iFMI Al Metzeler Offroad Park NILS di Pietramurata ha preso il via ladel FIMGP World Championship. Il primo appuntamento delprevisto dal calendario ha visto la partecipazione di dueisti coinvolti nel progettoFMI: Carlo Alberto Rabino e Lorenzo Gandola, impegnati rispettivamente nelle classi2 e125. Proprio nella125, Carlo Alberto Rabino si è reso protagonista di una prestazione da incorniciare. In sella alla Beta Rabino Sport, il giovaneista rappresentante del Moto Club A.M.C. Gentlemen’s Pinerolo è salito sul secondo gradino del podio. Una gara vissuta in crescendo da Rabino, con sole 7 penalità accusate al secondo giro di gara. Ha concluso tredicesimo nella classe2 invece Lorenzo Gandola. In sella alla sua Vertigo, ...

