M5s | Paragone | ‘Non minimizziamo | capire senso della sconfitta’ Buffagni | ‘Ripartire con

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Una cosa non voglio sentir dire. Erano le Europee. Non. Se vogliamo ripartire – e dobbiamo ripartire – capiamo ilsconfitta”. Quando Luigi Di Maio stava per presentarsi davanti alle telecamere per ammettere la sconfitta, a parlarenecessità di imparare dal colpo pesantissimo arrivato alle urne sono stati i suoi stessi fedelissimi. Il primo è stato il senatore M5s Gianluigi. Un messaggio molto chiaro ai suoi che questa volta, a differenza di altre, non sono stati in silenzio in attesalettura del capo politico. I 6 milioni di voti persi dalle scorse politiche pesano molto sulla tenuta del gruppo e, stando alle ricostruzioni interne, il clima è di forte preoccupazione. Non a caso Di Maio nel suo discorso ha parlatonecessità di ripartire dalla riorganizzazione del Movimento, così come annunciato dopo le sconfitte ...

