I risultati delle europee dimostrano che la realtà è più complessa di come la dipingiamo

wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) (foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Il voto europeo del 26 maggio ha incoronato Matteo Salvinivincitore assoluto della tornata elettorale, ma solo a patto di voler fraintendere la reale entità della posta in palio. Se i numeri usciti dalle urne lasciano infatti pochi dubbi circa l’egemonia esercitata dalla nuova destra nel panorama politico italiano – e in questo senso la ridefinizione dei rapporti di forza nella maggioranza di governo era uno dei passaggi più attesi sul fronte interno – la scommessa di Matteo Salvini era decisamente più ambiziosa e puntava dritta al cuore politico dell’Europa. Non è un mistero che negli ultimi mesi il leader della Lega si sia speso attivamente per mettere insieme una coalizione di volenterosi in chiave sovranista, un’armata nera in grado di tenere unito il frontedestre e cavalcare il vento reazionario che ...

Inter : ?? | ORA IN TV In attesa dei risultati definitivi delle #ElezioniEuropee, sappiamo chi va in @ChampionsLeague ....… - lorepregliasco : Tre letture che escono ridimensionate o smentite dai risultati delle #europee2019: 1) il recupero dei 5 Stelle nel… - SkyTG24 : #ElezioniEuropee2019: Ecco come hanno votato gli italiani regione per regione, provinca per provincia. Clicca qui p… -