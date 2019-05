Genova - non gradisce la cena e minaccia la madre disabile : arrestato : Federico Garau Non è la prima volta che l'uomo si rende protagonista di maltrattamenti nei confronti dell'anziana donna. Allertati dai vicini, gli agenti della questura sono intervenuti all'interno dell'abitazione, arrestando il 58enne Arriva da Genova la notizia dell'ennesimo caso di violenza domestica. A farne le spese, questa volta, è un'anziana donna disabile, vittima da tempo delle angherie del figlio. L'ultimo episodio si è ...

Genova - si indaga su pestaggio giornalista. Ex pm G8 - non è stata voltata pagina : La Procura di Genova aprirà due inchieste sugli scontri di giovedì tra antifascisti e forze dell'ordine durante il comizio di CasaPound. La prima per il pestaggio da parte della polizia del giornalista di Repubblica, Stefano Origone. Le ipotesi di reato, a carico di ignoti, sono lesioni aggravate dall'uso dell'arma, cioè il manganello e dalla gravità delle lesioni, fra cui la rottura di due dita e una costola. Dell'identificazione del gruppo di ...

Genova - il racconto : "Urlavo che ero un giornalista - ma non si sono fermati". La polizia ha fatto il suo dovere? : Ieri a Genova ci sono stati degli scontri tra le forze dell'ordine e gli antifascisti, scesi in piazza per protestare contro il comizio di CasaPound. La polizia, per l'occasione, aveva blindato Piazza Marsala dove si teneva la manifestazione dei neofascisti (una trentina di persone in tutto), per proteggerli dai cosiddetti "antagonisti" che, come previsto, hanno tentato di superare il blocco per andare ad affrontare a muso ...

Scontri a Genova e botte al cronista - il Procuratore : "Non ci saranno sconti per nessuno - il clima del G8 è totalmente passato" : Aperti due fascicoli di indagine, una riguarderà il pestaggio di Stefano Origone, l'altra gli antagonisti

Alluvione Genova - la Cassazione sull’ex sindaca : “Comune impreparato. C’era un’ora di tempo - ma non si fece nulla” : “Ci sarebbero dovute essere, in giro per la città, auto della Polizia municipale munite di megafoni per allertare la popolazione, mezzi con nastri e transenne atti a chiudere le strade, pronti a concentrarsi nel punto in cui la criticità si fosse palesata tale. E un raccordo costante con forze dell’ordine e vigili del fuoco, oltre che con le direzioni scolastiche e le aziende di trasporto pubblico“. A scriverlo è la Corte di ...

Genova - l'altolà dei portuali : "Non carichiamo le armi per la guerra in Yemen" : Pina Francone Il caso al porto di Genova, dove una nave che doveva salpare verso l’Etiopia con il carico di materiale bellico è stata fermata dal sit-in degli operatori portuali "Su questa nave volete caricare le armi per la guerra in Yemen e a noi non ci sta bene". Con queste parole i camalli e i portuali del porto di Genova si sono di fatto rifiutati di portare nella stiva della "Bahri Yambu" – in arrivo dalla Francia e bettente la ...

Genova - lo sciopero dei portuali blocca la nave saudita carica di armi : “Da qui non ripartono”. Fumogeni contro il cargo : È attraccato alle 5.40 di questa mattina il cargo Bahri Yanbu con le armi dirette in Arabia saudita. Ad attenderlo i lavoratori portuali che hanno aderito compatti allo sciopero proclamato dalla Filt Cgil nella serata di ieri, che prevede l‘astensione dal lavoro per tutti i servizi e le operazioni portuali di mare e di terra che vedono coinvolta la nave nel porto di Genova fino a quando non sarà portato via il carico, “che comprende ...

Genova - attracca la nave saudita che trasporta armi. Picchetto dei portuali : “Non saremo complici guerra in Yemen” : Come previsto, la Bahri Yambu, il cargo battente bandiera saudita che, da quanto trapelato, sarebbe carico di armamenti destinati a Riyad pronte all’utilizzo nella guerra in Yemen, è attraccato intorno alle 6 al terminal Gmt del porto di Genova, nonostante il tentativo del Collettivo Autonomo Lavoratori portuali di impedire l’approdo bloccando l’ingresso degli ormeggiatori del porto con lo striscione “Stop ai traffici di armi, ...

Genova - i portuali non fanno attraccare nave carica di armi : “Porti chiusi a chi semina guerra” : “Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra”: con questo slogan questa mattina i lavoratori del porto di Genova hanno tentato di fermare l'arrivo della nave saudita Bahri Yanbu, carica di armi pesanti e munizioni destinate alla guerra in Yemen.Continua a leggere

Nave saudita carica di armi a Genova - i portuali : “Non deve attraccare - è un problema che coinvolge tutta la città” : “È meglio che si sappia: nel porto di Genova non si imbarcano mezzi militari, armi, esplosivi e simili” è definitivo Antonio Benvenuti, console a capo della Compagnia Unica dei mille lavoratori portuali che, di fatto, rendono possibile l’attività del più grande porto italiano. Nei giorni scorsi l’armatore, l’agenzia marittima e il Prefetto di Genova hanno garantito che il cargo saudita Bahri Yanbu, diversamente da quanto trapelato, non ...

Porti chiusi alle armi! I portuali di Genova non faranno attraccare nave carica di carri armati : I lavoratori portuali di Genova impediranno l'attracco di una nave cargo che sta trasportando armi pesanti in Arabia Saudita, paese in guerra con lo Yemen: "E' reale e preoccupante la possibilità che anche a Genova possano essere caricate armi e munizionamento militare", spiega Amnesty International. La CGIL: "Faremo tutto il necessario per impedire l’imbarco di materiale bellico".

Carige - presidio dei sindacati a Genova “No a nuovi tagli ed esuberi. Governo non scarichi problemi sui lavoratori” : Dal 2012 a oggi Banca Carige ha tagliato 1800 posti di lavoro, oggi i bancari sono scesi in piazza per scongiurare il rischio di nuovi esuberi in caso di acquisizione da parte di Blackroc e a seguito di un piano industriale che prevederebbe una riduzione dell’organico da 3700 a 1700 dipendenti, la chiusura di molte filiali e la riduzione del 20% degli stipendi. “Per ora sono solo informazioni trapelate tramite la stampa, attendiamo la ...

Genova - aereo sversa 80 tonnellate di carburante in mare ma la chiazza di cherosene non si trova : Il volo verso Tokyo ha dovuto fare un rientro d'emergenza. Per la Regione Liguria il propellente si potrebbe essere volatilizzato