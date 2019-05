Essere single è tutta salute lo dicono gli esperti

dilei

(Di lunedì 27 maggio 2019) Chi dice che l’amore sia la chiave per la felicità? Volete mettere con tutti i benefici di? Badate bene, non si tratta di un’opinione, ma di un’affermazione scientifica suffragata da ricerche che dimostrano che la vita da scapoli possapiù appagante rispetto a quella di coppia. Secondo una studio condotto dalla dottoressa Bella DePaulo, psicologa dell’Università di Santa Barbara in California, chi non sviluppa legami sentimentali è molto più aperto al mondo e promuove legami più solidi e duraturi con familiari, amici, vicini e colleghi. “Quando due persone vanno a convivere o si sposano, tendono a chiudersi nel loro nucleo familiare“, spiega la DePaulo. Si esce di casa più raramente e si coltivano meno i rapporti interpersonali perché tutto ciò di cui si ha bisogno si trova tra le mura di casa. Insomma, “si diventa ...

