Come indossare le righe | ecco qualche idea di look

Slingback : Come indossare le scarpe più chic della primavera : Le Slingback sono le scarpe con il cinturino che lasciano il tallone scoperto e hanno la punta chiusa, che copre le dita. Possono essere a tacco alto o basso, ma hanno comunque un’aria super chic che si adatta a moltissimi look. Ecco qui qualche idea per abbinarle con stile! Slingback Dior, jeans AG Jeans, felpa Pinko, borsa Balenciaga, occhiali Orlando Rey, rossetto Rouge Dior come indossare le Slingback: con la gonna Slingback e gonna, ...

Come indossare la bralette : consigli di stile : La bralette è un reggiseno molto sexy che ultimamente sta imperversando, in tutti i colori e con ogni tipo di pizzo. Ecco qui qualche consiglio per indossarlo con gusto. Top con applicazioni Zimmermann, bralette Verdissima, giacca in pelle Pinko, borsa Balenciaga, jeans Levi’s, Pumps Rockstud Valentino Garavani, Bracciale Mikiko Come indossare la bralette, consigli di stile: premessa Fate molta attenzione: il confine tra essere sexy ed essere ...

Come indossare le paillettes : ecco qualche idea di look : Le paillettes sono un accento luminoso nel nostro look. Possiamo indossarle Come accessorio: in questo caso basterà un solo capo all’interno del nostro look. Se invece le amiamo particolarmente, possiamo optare per un capo di abbigliamento, Come la gonna, l’abito o i pantaloni: dal momento che appunto sono particolarmente scintillanti (le francesi direbbero bling bling), è sempre opportuno dosarle nel modo giusto. Vediamo Come. Gonna ...