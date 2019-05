Benji e Fede annunciano un nuovo singolo in uscita a maggio

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019)il. Il titolo del brano non è ancora stato svelato ma è certo che arrivi in radio venerdì 31. Sarà una giornata particolarmente ricca di nuovi pezzi estivi con il rilascio dell'atteso ritorno di Tiziano Ferro con Buona (Cattiva) Sorte, al quale si aggiungono i singoli dirica Abbate feat. Lorenzo Fragola, Mika e il duo modenese composto da Benjamin Mascolo erico Rossi, pronti altormentone estivo.La sfida per la hit dell'estate quest'anno sarà particolarmente ostica. Tanti sono infatti gli artisti che hanno presentato o presenteranno nelle prossime settimane un pezzo estivo in radio e proprio la scorsa settimana è stata la voce di Giusy Ferreri (suldi Takagi e Ketra) a intonare il travolgente Jambo, già un sicuro tormentone.Non sarà facile farsi strada tra la concorrenza mavantano un passato di ...

