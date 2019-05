Serie A calcio | orari delle partite di oggi 26 maggio Come vederle in tv e streaming

Serie A calcio 2019 - i risultati di oggi (25 maggio) : Bologna-Napoli 3-2 - Frosinone-Chievo 0-0 : oggi sabato 25 maggio si sono giocate due partite valide per la 38^ giornata della Serie A, ininfluenti per la classifica generale. Frosinone e Chievo, già certe della retrocessione in Serie B con penultimo e ultimo posto, hanno pareggiato per 0-0 nel pomeriggio mentre in serata si sono fronteggiate Bologna e Napoli. I felsinei, sicuri della salvezza grazie al pareggio ottenuto contro la Lazio cinque giorni fa, sono scesi in campo senza ...

Parma Calcio - la salvezza in Serie A culmine di un lungo percorso : Sembrava finita dopo il fallimento della società Parma Calcio nel 2015. Invece, nel luglio dello stesso anno, l'ammissione in sovranumero in Serie D e da lì in poi, solo promozioni fino alla massima Serie. Parma Calcio, un riscatto lungo quattro anni Il 19 marzo 2015 viene ricordato dalla tifoseria gialloblu come la data del fallimento della società, con a capo il gruppo cipriota Datraso.. Nel luglio dello stesso anno, nasce la società S.S.D. ...

Serie A calcio - orari delle partite di oggi (25 maggio). Come vederle in tv e streaming : La Serie A di calcio 2019 è giunta al suo ultimo atto, che porrà fine tanto alla lotta salvezza, quanto alla battaglia per la Champions League, con ancora quattro squadre che possono sperare nella qualificazione alla Coppa dalle Grandi Orecchie, partendo da Inter e Atalanta, attualmente le favorite. A causa proprio di queste sfide decisive, ben sei partite si giocheranno domenica alle ore 20.45, mentre nella giornata odierna avranno luogo ...

Consigli Fantacalcio 38^ giornata Serie A 2018/2019 : Addio mio capitano : I nostri Consigli per la 38^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Frosinone-Chievo: Lasciamo stareChi schierare: Fantacalcisticamente il derby del nulla. Giusto l’emozione di schierare per un’ultima volta il veterano Pellissier, lutto e commozione per molti di voi. Chi non schierare: Gli altri ventuno giocatori in campo. Bologna-Napoli: Spettacolo al Dall’AraChi schierare: ...

Calciomercato Lecce - in Serie A mix di esperienza e talento : i nomi nel mirino del ds Meluso : Il Lecce neopromosso comincia già a pensare alla Serie A. Il ds Meluso è al lavoro per regalare a Liverani una squadra che sia un mix di talento ed esperienza. Già noti gli interessamenti dei salentini per Francesco Cassata (centrocampista del Frosinone), Gennaro Tutino (ultima stagione a Cosenza ma di proprietà del Napoli), Aleksandar Trajkovski (fantasista del Palermo) e Andrea Pinamonti (bene al Frosinone nell’ultima stagione ma ...

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia e annulla lo stop dei playout : Nuova puntata della saga “playout” nella Serie B di Calcio. Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso del Foggia ed ha annullato la decisione della Lega di B di eliminare i playout. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito, infatti, che la modifica della graduatoria del campionato, in conseguenza della retrocessione del Palermo, consente l’avvio dei match validi per la permanenza nella categoria. Come è noto, la ...

Calcio - Serie B 2019 : Verona-Pescara 0-0. La seconda finalista play-off si deciderà in Abruzzo : Si deciderà nella sfida di ritorno in Abruzzo la seconda finalista dei play-off promozione della Serie B di Calcio: nella gara d’andata delle semifinali giocata questa sera a Verona, infatti, è finita 0-0 tra Hellas e Pescara. Possono recriminare gli ospiti, che nel corso del primo tempo hanno colpito un palo. Nel primo tempo subito pericoloso il Pescara con Memushaj che pesca Mancuso nel cuore dell’area: il suo colpo di testa chiama ...

Calcio - Serie A 2019 - 37a giornata : pari spettacolo tra Lazio e Bologna - il 3-3 porta ai felsinei la salvezza anticipata : Festa per due all’Olimpico: la Lazio celebra la Coppa Italia da poco vinta e strappa il 3-3 in una partita ad alto tasso spettacolare contro il Bologna, che grazie al punto conquistato sul terreno di gioco capitolino guadagna la salvezza matematica con un turno di anticipo rispetto al termine della Serie A. Dopo il gol di Correa al 13′, l’incontro si accende improvvisamente nella ripresa in una tempesta di reti, che si conclude ...

Calcio - Serie A 2019 : orario d’inizio e come seguire l’ultima giornata in diretta tv e streaming. Tutte le sfide decisive in contemporanea : Ritorno all’antico per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Nel primo pomeriggio odierno la Lega Calcio ha infatti ufficializzato il calendario delle partite del 38° turno e Tutte le sfide decisive per decretare gli ultimi verdetti si giocheranno in contemporanea nella serata di domenica 26 maggio. La giornata si aprirà con l’anticipo tra Frosinone e Chievo, entrambe già retrocesse, e proseguirà con le sfide ...

Calcio - Serie A 2019 : Allegri saluta con un pari - si infiamma la corsa alla Champions League : Si sono disputate le ultime tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 18.00 il Milan ha superato per 2-0 il Frosinone, mentre alle ore 20.30 Juventus ed Atalanta hanno pareggiato per 1-1 nel match che ha segnato il saluto di Allegri all’Allianz Stadium, mentre il Napoli ha battuto per 4-1 l’Inter riaprendo la corsa alla Champions League. MILAN-FROSINONE 2-0 Resiste un tempo la compagine ciociara, poi ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Empoli vince ed inguaia il Genoa - il Parma è salvo! Il Chievo saluta Sergio Pellissier : Si sono disputate tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 12.30 pareggio a reti inviolate tra Chievo e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 l’Empoli supera per 4-1 il Torino ed inguaia il Genoa, scavalcandolo in classifica, infine il Parma supera per 1-0 la Fiorentina e centra l’aritmetica salvezza. Chievo-SAMPDORIA 0-0 Una partita senza grandi stimoli da ambo le parti, che termina a reti inviolate. Il ...