Sergio Claudio Perroni | lo scrittore si è suicidato sparandosi un colpo alla tempia in

(Di domenica 26 maggio 2019) Si è sparato undi pistolain mezzostrada, nel pieno centro di Taormina, in Sicilia, sotto gli sguardi esterrefatti di alcuni automobilisti che passavano di lì. Così è morto all’età di 63 anni lo. È successo intorno alle 10 del mattino di sabato 25 maggio in via Roma, all’altezza nella zona del belvedere. A spingerlo a compiere questo gesto estremo sono stati i gravi problemi di salute che aveva da qualche tempo, come lui stesso a spiegato in un biglietto d’addio rintracciato dpolizia: proprio la malattia lo aveva portato ad entrare in uno stato di depressione emotiva chefine lo ha spinto a farla finita. Nato a Milano,viveva da qualche tempo a Taormina con la moglie. Traduttore di autori come Steinbeck e David Foster Wce, autore di testi teatrali e, ha pubblicato con Bompiani e ...

