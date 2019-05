Formula 1:Hamilton trionfa a Montecarlo

SkySportF1 : ? Leclerc out, penalità #Verstappen (giro 51/78) ?? E l’olandese segue Hamilton come un’ombra ?… - Eurosport_IT : Sesta gara, sesta vittoria Mercedes con la firma di Lewis Hamilton ?? Sebastian Vettel chiude al secondo posto graz… - aderenzis1 : Hamilton vince anche a Montecarlo. Vettel fra le due Mercedes. Verstappen quarto dopo la penalizzaz… -

Lewis(Mercedes) domina il Gp die rafforza così la leadership nel Mondiale.Verstappen,secondo sul traguardo,a causa di 5" di penalità (sorpasso troppo pericoloso in corsia box),perde due posizioni a vantaggio di Vettel (Ferrari) e Bottas. Quinto Gasly, partito in pole,prende subito la testa davanti a Bottas. Al 18° giro si ritira Leclerc,a causa dei danni riportati dalla Ferrari in un contatto con Hulkenberg nel corso dell'8° giro.fa gara a sè e va così a conquistare il 77°successo (4° stagionale)(Di domenica 26 maggio 2019)