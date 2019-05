Crotone | 54 migranti sbarcano da un veliero | scafisti erano russi

fanpage

(Di domenica 26 maggio 2019) Ilad una prima occhiata sembrava una normale imbarcazione da diporto, in realtà sottocopertastipati 54 persone, tutti uomini e tutti di nazionalità pachistana. Provenivano dalla Turchia dove si sono imbarcati per raggiungere l'Eruopa. La barca individuata e fatta attraccare adalla Guardia di Finanza.

