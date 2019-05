Oradei chiede scusa a Veera Il web contro la Carlucci | Una gogna pubblica

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Sandra Rondini Non è piaciuta ai fan di "Ballando con le Stelle"come Millyabbia "obbligato" Stefanorein diretta aKinnunenKinnunen e Stefanosono fidanzati da oltre un decennio, ma fuori gli studi di "Ballando con le Stelle" hanno litigato furiosamente, come dimostrano le immagini in esclusivate dal settimanale "Oggi", con lui che la trattiene per un braccio mentre lei cerca di divincolarsi.La lite, come si legge nell'articolo a corredo delle foto, sarebbe da attribuirsi ad una sfuriata di gelosia per l'affinità palese tra Veere Kinnunen con il calciatore Dani Osvaldo sulla pista da ballo. Millyha affrontato questo tema chiamando sulla pista siache Stefano, pretendendo le scuse di quest’ultimo che, però, già si erato ore prima, ma è stato costretto dalla conduttrice a rifarlo nuovamente ...

VelvetMagIta : A Ballando con le Stelle Stefano Oradei chiede scusa in diretta a Veera Kinnunen #VelvetMag - Gazzettino : Ballando, #stefano oradei chiede scusa in diretta a Veera Kinnunen. #milly carlucci: «Devi crescere» - zazoomnews : Stefano Oradei chiede scusa a Veera Kinnunen: Milly lo rimprovera - #Stefano #Oradei #chiede #scusa #Veera -