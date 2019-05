Mercatone Uno dichiara fallimento | 1 800 dipendenti lo scoprono via Facebook

blogo

(Di sabato 25 maggio 2019) Shernon Holding srl, la società che nell'agosto 2018 aveva rilevato i punti vendita della catena di distribuzione di mobiliUno, è statata fallita ieri, venerdì 24 maggio, dal Tribunale fallimentare di Milano e nella notte sono stati messi i sigilli ai 55 punti vendita disseminati da una parte all'altra dell'Italia, senza alcuna comunicazione per i circa 1.800che dall'oggi al domani si sono ritrovati senza lavoro.L'amara notizia è arrivata aitramite i social network nella tarda serata di ieri, quando i responsabili delle varie filiali hanno ricevuto la comunicazione, via Whatsapp, di quanto accaduto poche ore prima in Tribunale. E così è partito il passaparola tra i lavoratori, che questa mattina si sono recati davanti ai punti vendita per protestare.Luca Chierici, segretario della Filcams di Reggio Emilia, ha diffuso una nota per denunciare ...

fattoquotidiano : #MercatoneUno fallita, 55 negozi chiusi nella notte. Nessun preavviso ai 1.800 lavoratori: lo hanno scoperto dai so… - RaiNews : Fallisce Mercatone Uno e chiudono tutti i negozi. Nessuna lettera di licenziamento ai 1800 dipendenti che scoprono… - Agenzia_Ansa : Fallisce Mercatone Uno. Davanti ai negozi chiusi presidi e sit-in dei lavoratori. I lavoratori sono venuti a conosc… -