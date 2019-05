ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Gli, popolo di allenatori di calcio e che mastica pane e pallone. Sicuramente più inclini a seguire ciò che avviene nel rettangolo di gioco e nei suoi dintorni che i risvolti della politica, sentita sempre più lontana dalla vita quotidiana. E la cosa preoccupa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarloche, alla vigilia del voto per le Europee, sostiene che “glisono piùti a sapere chi saranno gli allenatori dellantus e dell’Inter”. Per il Corriere della Sera l’esternazione del sottosegretario manifesta la sua paura che domani non ci sia una grossa affluenza alle urne, sicuramente, almeno, non la stessa per entrare negli stadi a vedere le partite delle proprie squadre del cuore, tra l’altro le ultime in campionato. L'articolo: “Aglichila, più che ...

napolista : #Giorgetti: “Agli italiani interessa chi allenerà la #Juve, più che la politica” Il sottosegretario alla Presidenza… - acaitaliasati : RT @stefanocarlo2: la disaffezione della vita politica, è data dal malaffare e corruzione su cui si basa la politica italiana ! Giorgetti e… -