F1 | Hamilton in pole a Montecarlo davanti a Bottas; Vettel quarto e Leclerc sedicesimo

Lewis Hamilton F1 - GP Monaco 2019 : “Una pole position speciale - fatta con il cuore” : Lewis Hamilton è sempre Lewis Hamilton. Nelle qualifiche del GP di Montecarlo, sesta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, il pilota britannico della Mercedes ha ottenuto una pole position molto difficile, per la forza del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle fine 86 millesimi di secondo hanno sorriso al campione del mondo in carica, che comunque quando è stato il momento di tirar fuori le unghie lo ha fatto, guidando al limite dal ...

Formula 1 - Hamilton torna in pole a Montecarlo dopo 11 anni : la griglia di partenza del Gp di Monaco : Il pilota della Mercedes strappa la pole a Bottas proprio nel finale, tornando davanti a tutti in qualifica a Montecarlo undici anni dopo l’ultima volta Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, questa è la prima fila del Gp di Monaco. Due Mercedes davanti a tutti, ancora una volta in questa stagione dominata dalle due Frecce d’Argento. Lapresse Undici anni dopo, il pilota britannico partirà nuovamente davanti a tutti nel ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton in pole davanti a Bottas. Vettel 4° - Leclerc clamorosamente fuori nel Q1 : Il britannico Lewis Hamilton centra la seconda pole position della carriera tra le strade del Principato ed ipoteca il successo finale nel Gran Premio di Monaco 2019. La prima fila è interamente occupata dalla Mercedes con Valtteri Bottas in seconda piazza, mentre l’olandese Max Verstappen si è inserito in terza posizione con un ottima prestazione nel Q3. La migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel, quarto a causa di un errore ...

Principe Hamilton di Monaco - pole pazzesca e nuovo record della pista : Ferrari nel baratro : Il pilota britannico centra la pole position a Montecarlo, piazzando il nuovo record della pista davanti a Bottas e Verstappen pole position per Lewis Hamilton a Montecarlo, undici anni dopo l’ultima volta il pilota britannico torna a piazzare il tempo più veloce in qualifica a Monaco demolendo senza pietà Valtteri Bottas. Photo4/Lapresse Un colpo da 90 quello del campione del mondo, considerando le difficoltà di sorpasso tra le ...

Spagna : Bottas abbonato alla pole. Poi Hamilton e Vettel : Una volta può starci, due vabbè, alla terza pole consecutiva di Valtteri Bottas l’espressione di Lewis Hamilton è più che eloquente… Il finlandese ci ha preso gusto e oggi nelle qualifche del GP di Spagna ha stampato un tempo che è anche il nuovo record della pista, 1.15.406, con il compagno di squadra a 6 […] L'articolo Spagna: Bottas abbonato alla pole. Poi Hamilton e Vettel sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - Bottas in pole davanti ad Hamilton : terzo Vettel - Lecrerc parte dalla quinta posizione : Valtteri Bottas ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha chiuso con il miglior tempo delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montmelò in 1:15.406, precedendo di 634 millesimi il compagno di team Lewis Hamilton

Formula 1 - Bottas al settimo cielo per la pole : Vettel preoccupato - Hamilton pensa al duello in Mercedes - le dichiarazioni a caldo : Formula 1, Bottas in pole position al Montmelò seguito dal compagno di squadra della Mercedes Lewis Hamilton e da Vettel pole position a Bottas nel Gp di Spagna, con il pilota della Mercedes autore di un giro da urlo. Staccati nell’ordine Hamilton e Vettel, ancora una volta ad inseguire la Ferrari. Il finlandese Bottas a caldo si è detto soddisfatto di queste sue qualifiche: “Nel Q3 sensazioni in miglioramento sino ad arrivare ...

Che… Bottas per Hamilton in Spagna! Terza pole consecutiva per Valtteri : altro che ‘nascondino’ per la Ferrari : Valtteri Bottas demolisce Lewis Hamilton: il finlandese della Mercedes in pole position al Gp di Spagna Il Gp di Spagna è finalmente entrato nel vivo: dopo le tre sessioni di prove libere, dominate dalle Mercedes, i piloti sono tornati in pista per le qualifiche sul circuito di Barcellona. I tifosi Ferrari hanno atteso con ansia le qualifiche del Gp di Spagna per capire se i piloti del Cavallino hanno giocato a nascondino durante le prove ...

F1 - Bottas dopo la pole a Baku : 'Curve e scie fanno la differenza'. Hamilton : 'Favoloso' : "Le Ferrari sembravano più veloci ma siamo riusciti a monopolizzare di nuovo la prima fila e domani sarà una bella lotta -prosegue il campione del mondo in carica-. Le scie qui fanno la differenza e ...