Tra Gennaro e Francesca De Andrè è amore bollente

Al Grande Fratello scoppia la passione Tra Francesca e Gennaro - : Fonte foto: videoAl Grande Fratello scoppia la passione tra Francesca e Gennaro 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Dopo una furibonda litigata, Francesca e Gennaro fanno pace, proprio come due innamorati

GF - litigio Tra Francesca e Gennaro : 'Sei la prima che mi pugnala alle spalle' : La scorsa puntata del Grande Fratello non è stata semplice per Francesca De André. La ragazza, figlia d'arte, nel corso della serata di lunedì scorso ha dovuto fare i conti con il tradimento del suo ex fidanzato e con Cristiano Malgioglio. Una serata difficile Francesca De André è entrata fidanzatissima e innamorata di Giorgio Tambellini nella casa del Grande Fratello. Durante la serata di lunedì scorso, però, le è stato comunicato il tradimento ...

Grande Fratello 16 - Lele Mora : "Con Gennaro - c'è solo un bel rapporto d'amicizia. Non l'ho aiutato ad enTrare nella casa" : Lele Mora è stato intervistato dal settimanale Nuovo Tv al quale ha parlato di Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello 16 e uno dei protagonisti di quest'edizione grazie al suo flirt in corso con Francesca De André, single da pochissimi giorni dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Per la cronaca, Gennaro e Francesca, nelle ultime ore, si sono lasciati andare ad una discussione molto accesa.Lele ...

Grande Fratello 16 - lite accesa Tra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè (VIDEO) : Sembrava tutto perfetto tra Gennaro e Francesca, sin troppo. Come un fulmine a ciel sereno l'equilibrio si è spezzato a causa di alcune confidenze rivelate dal concorrente a Francesca e spifferate da quest'ultima ma non solo, Gennaro è rimasto infastidito per alcune frasi fuori luogo dette dalla De Andrè a Martina Nasoni dopo una furiosa litigata.Martina e Daniele hanno provato a chiarirsi dopo le ultime vicissitudini che ha portato i due ad ...

GF16 - lite furibonda Tra Gennaro e Francesca (ecco i video della lite) : Grande Fratello, Francesca De Andrè con gli stessi toni usati contro Mila adesso si scaglia contro Gennaro incredibilmente… Grande Fratello, lite furibonda tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Sembrava la coppia dell’edizione numero 16 del reality condotto da Barbara D’Urso, eppure tra i due qualcosa sembra essersi incrinato. Tanto da far scoppiare una furiosa discussione. Ma andiamo con ordine. … Continue reading ...

GF - Gennaro sbotta con Francesca : la reazione al Tradimento sarebbe esagerata : Lo scorso lunedì, durante la settima puntata del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè ha scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato Giorgio Tambellini e di essere stata lasciata tramite un post pubblicato su Instagram. Per tutta la diretta Gennaro è stato sempre presente nei confronti di Francesca, in modo da farla sfogare. Nelle ultime ore però il modello partenopeo sembra che sia stancato di questa situazione. Francesca, dopo aver ...

Grande Fratello - scontro Tra le concorrenti : la De Andrè esce allo scoperto con Gennaro Di Lillo : Dopo esser stata lasciata in diretta dal fidanzato Giorgio Tambellini, Francesca De Andrè è liberissima di frequentare Gennaro di Lillio, con il quale già da tempo si sospetta ci sia del tenero. La concorrente continua a parlare di amicizia riguardo al loro rapporto ma, la recente lite con la concor

GF- Francesca : ‘Con Gennaro evito le cose che potrebbero essere Travisate - ma non ho nulla da nascondere’. Leggi le sue parole : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio del Gf sono amici. Niente di più, niente di meno. E anche il fidanzato della gieffina è pienamente convinto di questo. Adesso Francesca ha tenuto a ribadire che a... L'articolo GF- Francesca: ‘Con Gennaro evito le cose che potrebbero essere travisate, ma non ho nulla da nascondere’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF16 - Francesca De Andrè : "Io e Gennaro siamo ancora più vicini dopo che lui ha inconTrato il mio fidanzato" : L'argomento della settimana sembra ancora una volta lo stesso: il rapporto tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. dopo il confronto a tre avvenuto lunedì in puntata, che ha visto coinvolti non soltanto i due coinquilini in casa ma anche il fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini, tra le mura del Grande Fratello non si parla d'altro, e ad esserne anzitutto coinvolti sono proprio i due protagonisti della vicenda, Gennaro e Francesca, che con ...

GF - Francesca inconTra il fidanzato Giorgio (per nulla geloso di Gennaro) : La concorrente ha abbracciato e baciato il fidanzato, per nulla geloso della particolare amicizia con il compagno di...

Gennaro Lillio - la madre lo riabbraccia e non si Trattiene : la frecciatina al Gf 2019 : Grande Fratello, Gennaro Lillio incontra sua mamma Titty: la lettera Gennaro Lillio al Grande Fratello ha parlato spesso di suo papà che lo ha abbandonato, ma anche di sua mamma Titty. Per lei ha speso sempre e solo parole meravigliose, ne ha parlato descrivendola come una donna forte e una persona stupenda. E possiamo dire, […] L'articolo Gennaro Lillio, la madre lo riabbraccia e non si trattiene: la frecciatina al Gf 2019 proviene da ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André e Gennaro inconTrano Roxy e Giorgio Tambellini (video) : Scontro fra titani quello andato in onda stasera al Grande Fratello 16, nella puntata in diretta su Canale 5 condotta da Barbara d'Urso: a contendersi l'applauso del pubblico in studio l'inquilina Francesca De André e l'influencer Roxy, all'anagrafe Rosi Zamboni. La bionda platinata è entrata nella casa di Cinecittà per rispondere alle parole che la figlia del cantautore Cristiano le ha rivolto durante la settimana, dopo la messa in onda delle ...

Grande Fratello 16 - Gennaro al centro di una lite Tra Francesca e Mila : "Il dubbio mi lacera, il non sapere niente..Io non sono una che sta male per gli str0nzi... "Queste le parole di Francesca De Andrè parlando del suo legame con Gennaro:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Gennaro al centro di una lite tra Francesca e Mila pubblicato su Gossipblog.it 13 maggio 2019 16:32.

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro : coccole hot nel letto. Una foto lo dimosTra : «Si è eccitato» : Grande Fratello, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si scambiano coccole hot nel letto. E un particolare piccante non sfugge ai fan. Il frame "incriminato" fa il giro del web. Ma...