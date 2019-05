Programma Lega elezioni europee 2019 | i temi centrali e le battaglie

Il Programma della Lega non è pubblico ma esiste (e riporta le lancette al 1861) : Roma. Ai tempi di Umberto Bossi, la Lega voleva riportare l’Italia a prima dell’Unità, per ragioni politiche, disgregandola negli stati indipendenti in cui una volta era divisa. Adesso che, con Matteo Salvini, ha perso il richiamo al nord, il Carroccio ancora nutre l’ambizione di tornare alla prima

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Maggio : Toh - Lega senza Programma. Sintonia Pd-FI su Bce e migranti : Il dossier La Lega non ha un programma. Ecco cosa c’è in quelli degli altri Verso il voto – Sintonia tra Pd e Forza Italia su Bce e migranti, Fratelli d’Italia vuole il blocco navale, il M5S vuole tagli alla “euro-casta” di Stefano Feltri Forza Abusi di Marco Travaglio “Abusivi di tutti i posteggi urbani e interurbani, unitevi!”. E questo è Totò. “Abusatori d’ufficio di tutti i comuni, province e regioni, unitevi!”. E questo è ...

Anadolu Efes-CSKA Mosca Finale Eurolega 2019 : data - Programma - orario e tv : Stasera cominciano le Final Four di Eurolega. E’ il momento più atteso per tutta l’Europa cestistica, perchè racchiude davvero il meglio che il basket continentale possa offrire. A contendersi l’ambito titolo saranno il Real Madrid, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l’Anadolu Efes Istanbul. Nella prima semiFinale si è assistito al capolavoro dell’Anadolu Efes. La squadra di Ataman ha stravinto il derby di Istanbul ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : Comincia oggi il cammino delle Final Four di Eurolega per la stagione 2018-2019: CSKA Mosca, Fenerbahce, Anadolu Efes e Real Madrid vanno alla caccia dell’alloro massimo continentale. Si parte con il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Anadolu Efes. Da una parte la conferma, che però deve fare a meno di svariati giocatori importanti, tra cui Gigi Datome, dall’altra la sorpresa, che ha saputo ben inserirsi nella classifica di regular ...

Final Four Eurolega basket 2019 : orari e Programma. Come vederla in tv e streaming : Nel weekend a Vitoria si disputano le Final Four di Eurolega. E’ il momento più atteso per tutta l’Europa cestistica, perchè racchiude davvero il meglio che il basket continentale possa offrire. A contendersi l’ambito titolo saranno il Real Madrid, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l’Anadolu Efes Istanbul. Si comincia venerdì con la prima semiFinale che mette di fronte in un accesissimo derby turno il Fenerbahce e ...

Elezioni europee 2019 : il Programma della Lega : Il 26 maggio, data in cui si voterà per le Elezioni europee, si avvicina e i partiti portano avanti la campagna elettorale. La Lega ha concentrato tutti i suoi sforzi sui comizi di Matteo Salvini, da settimane in giro per l'Italia per spiegare i punti del programma del suo partito, che parteciperà all'Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni.Continua a leggere

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : E’ il weekend che tutta l’Europa cestistica aspetta, quello che ci si appresta a vivere: si giocano le Final Four di Eurolega a Vitoria. Ci si contende il titolo conquistato l’anno scorso dal Real Madrid, con Luka Doncic che fu stella assoluta in una notte che, però, vide in straordinario spolvero un Nicolò Melli che non riuscì a dare al Fenerbahce la vittoria. Vincitori e Finalisti si ritroveranno anche in ...

Casting per un Programma TV su temi legali e per lo spot di un marchio di elettrodomestici : Sono attualmente in corso le selezioni di Corima TV, una nota casa di produzione televisiva, per la ricerca di protagonisti di puntata, uomini e donne maggiorenni, per una trasmissione in onda su rete nazionale tutta incentrata su questioni legali. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Presto partirà poi anche un vero e proprio Casting tour in tutta Italia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di tre attori e tre attrici, ...

L'Ora di Legalità - su Rai 3 in seconda serata il nuovo Programma di Loris Mazzetti : “L'Ora della Legalità nasce con l'intento di raccontare la Legalità che si evidenzia nell’impegno per la costruzione di pratiche di contrasto civile alla corruzione e alle mafie, nella convinzione che mantenere un faro acceso sul fenomeno criminoso, sul rispetto dell’essere umano in generale, diffondendone la conoscenza, sia la via maestra per il cambiamento. La conoscenza dei diversi aspetti della criminalità organizzata, la ...

Perugia-Civitanova - Finale SuperLega volley 2019 : le date e il calendario della serie. Programma - orari e tv : Saranno Perugia e Civitanova ad affrontarsi nella Finale Scudetto della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di volley maschile. La serie si disputerà al meglio delle cinque partite e prenderà il via nella serata di mercoledì 1 maggio (ore 20.30). Le due squadre si sono affrontate anche lo scorso anno, quando gli umbri riuscirono a conquistare il titolo in gara-5. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi potrà contare sul ...

ESCLUSIVA Sen. Ciriani - FdI - : "Aumento Iva? Tradimento del Programma elettorale da parte della Lega" : Invece ci troviamo con un'economia in recessione e con un governo che mette le mani in tasca agli italiani. E a poco valgono le rassicurazioni dei ministri Salvini e Di Maio. Nel def, e lo ha ...

Pallanuoto femminile - Final Four Eurolega 2019 : Programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo il trionfo del Catania nel LEN Trophy, un’altra squadra italiana cerca un trofeo internazionale della Pallanuoto femminile: a Sabadell, in Spagna, il Padova si giocherà tra venerdì e sabato l’Eurolega. Esordio delle patavine venerdì alle ore 13.15 contro le padrone di casa. Di seguito il programma completo della manifestazione: Final Four Eurolega Pallanuoto femminile – Sabadell (Spagna) SemiFinali – Venerdì 19 aprile ore ...

Elezioni comunali ad Alba - la Lega svela alcuni punti Programmatici : L'area dovrebbe prevedere un anfiteatro per concerti, luoghi di ristoro tipo Prater di Berlino, servizi per sport 'open air', aree pic nic per le famiglie, un'area giostrine per i piccoli e vere ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e Programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...