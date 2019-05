Populisti in cerca di popolo

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) BERLINO – Si avvicina un grande giorno per i movimenti(neanche poi tanto uniti) di estrema destra che hanno scosso le democrazie liberali di tutto il mondo e instillato la paura di una svolta drammatica verso il nativismo di matrice violenta e verso sconvolgimenti all’ordine globale. Domenica 26 maggio, dopo quattro giorni di voto a partire da giovedì, il mondo saprà se più di 400 milioni di elettori in tutta Europa avranno confermato le aspettative, affidando ai sedicenti nazionalisti un mandato storico nel Parlamento Europeo, organismo che regola e contribuisce a plasmare le politiche dell’UE.I partiti della destra radicale e i loro eroi popolari, come il vicepremier italiano Matteo Salvini, saranno pronti a esultare, indicando i risultati come una prova tangibile del fatto che continuano a ottenere potere e sostegno dopo le vittorie ...

