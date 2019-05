Napoli | killer fanno ritrovare il corpo | niente ergastolo Applausi e baci in aula

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - il racconto choc del dottore : «Come in guerra - il killer sparava anche contro i medici» : «Una terribile notte da far West»: così Giuseppe Fedele - specialista in Chirurgia di urgenza, 63 anni, di cui 30 trascorsi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini....

Spari in ospedale a Napoli - killer tenta di uccidere un paziente : "Superato ogni limite" : Un uomo con il volto coperto ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco a pochi metri dal pronto soccorso del Pellegrini...

Bambina ferita a Napoli - tre indizi contro il killer : ecco i fermo-immagine : Un casco nero con un simbolo bianco a forma di «elle», una maglietta marca «off white» con una vistosa croce gialla sulla schiena, le scarpe nere con una...

Napoli - il presunto killer che ha ferito Noemi : 'Sono innocente' - ma resta in carcere : Continua a tenere banco sulle pagine di cronaca il grave episodio avvenuto a Napoli qualche giorno fa. La sparatoria in pieno centro nella città partenopea che, nella giornata di venerdì 3 maggio, ha coinvolto anche la piccola Noemi, una bambina di appena quattro anni, finita in coma farmacologico e che nei giorni scorsi si è fortunatamente ripresa. L'artefice di questo assurdo gesto sarebbe il napoletano Armando Del Re. Il ventottenne, però, ...

Bomba ferita a Napoli - i fratelli killer buttarono via il cellulare dopo l'agguato : Aveva un telefono «criptato», che ha provveduto a buttare via appena ha capito di essere finito nel mirino delle indagini sul ferimento della piccola Noemi. Ha fatto appena in tempo ad...

Napoli - parenti del presunto killer di Noemi : lacrime fuori la caserma - il web si indigna : A seguito della drammatica sparatoria verificatasi in pieno centro a Napoli, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì 3 maggio, durante la quale è rimasta purtroppo ferita gravemente una bambina di appena quattro anni, la piccola Noemi, sono stati individuati e fermati i responsabili di questo assurdo gesto. E se da una parte tutto questo ha provocato grande soddisfazione in tutto il popolo italiano, a non essere allo stesso modo d'accordo ...

Napoli è piegata dalla camorra. Ma l’arresto del killer di Noemi ci insegna cosa sia la credibilità : Li avete visti bene nelle foto, nelle immagini dei Tg, i fratelli Armando e Antonio Del Re accusati a vario titolo di aver fatto quasi una strage in piazza Nazionale a Napoli dove è rimasta ferita la piccola Noemi di appena 4 anni? Lo studioso Cesare Lombroso ci avrebbe scritto un’enciclopedia. Guardateli bene negli occhi, fissateli. C’è un vuoto assoluto, il non essere nulla, l’assenza totale di una pur minima, residuale ...

Noemi - bambina ferita a Napoli sta meglio/ Padre sgomento : "Il killer ha una figlia…" : Noemi, la bambina ferita al Napoli si è svegliata e sta meglio. Il Padre non si da pace: "L'uomo arrestato ha una figlia, come si fa?"

Bimba ferita a Napoli - il «Gomorra style» del killer : griffe - droga e famiglia : «Ricorda non mi sottovalutare mai, che io sarò sempre un passo avanti rispetto a te». «Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai...

Chi è Armando Del Re - il killer di Noemi arrestato stanotte a Napoli : Chi è Armando Del Re, il killer di Noemi arrestato stanotte a Napoli Sette giorni dopo l’agguato a Napoli che aveva come obiettivo principale Salvatore Nurcaro ma che di fatto ha ferito gravemente la piccola Noemi, sono stati arrestati i responsabili. Il killer, Armando Del Re, è stato arrestato sulla Siena-Bettolle questa notte. Fermato anche il fratello Antonio, reo di aver protetto Armando in questi giorni, nei pressi di Nola. ...

Napoli - NOEMI : ARRESTATO KILLER E FRATELLO/ 2 complici hanno coperto la latitanza : NOEMI, ARRESTATO il sicario Armando del Re e il FRATELLO complice dell'agguato alla bimba e a Salvatore Nurcaro. Vendetta personale o camorra?

Noemi ferita in un agguato a Napoli - arrestato presunto killer e complice. Sono due fratelli : Per il ferimento di Noemi è stato arrestato il presunto responsabile dell'agguato di venerdì scorso a Napoli, agguato avvenuto in pieno giorno e in pieno centro, in Piazza Nazionale. Napoli: 'lievemente migliorate' le condizioni di Noemi I medici hanno parlato di "un lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria" Nel tentato omicidio, di cui erano state ...

Napoli - preso il killer che ha sparato a Noemi e a Salvatore Nurcaro : Una settimana fa a Napoli un killer aprì il fuoco contro un pregiudicato, Salvatore Nurcaro, ferendolo gravemente. Durante la sparatoria, però, rimase coinvolta anche una bambina, Noemi (di soli 4 anni), che al momento si trova ricoverata in ospedale a causa di un proiettile che le ha trapassato un polmone. Napoli, arrestato il sicario e il fratello Nel blitz delle forze dell'ordine, oltre ad arrestare il killer, gli agenti hanno fermato anche ...

Napoli - svolta nelle indagini : preso il killer che ha sparato a Noemi : Fermato l'autore dell'agguato, un uomo dei Quartieri spagnoli, e suo fratello che l'ha aiutato a fuggire