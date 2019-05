Lione,Macron: a fianco persone colpite

rtl1025 : ?? #Francia, esplosione in centro #Lione, almeno 8 feriti Secondo la procura di Lione sarebbe dovuta a un pacco bomb… - TgLa7 : Francia: esplosione in centro di Lione, molti feriti, ma nessuna vittima. Macron: 'Un attacco alla città' - LaStampa : Macron: è un attacco, per ora nessun morto. -