Freddo e piogge | quanto è anomalo questo maggio?

Meteo - ancora piogge e Freddo. Venerdì torna il sole - ma da sabato nuova perturbazione : Le insolite condizioni Meteo di questo mese di maggio sembrano non voler concedere nessuna tregua: anche oggi il maltempo sarà protagonista soprattutto al centrosud, idem domani. Venerdì tornerà il sole, ma già da sabato una nuova perturbazione si affaccerà al nord.Continua a leggere

Da Domenica torna il Freddo con calo termico - piogge e neve ai monti : Una depressione dal nord europa porterà i primi effetti nella giornata odierna al Nord con temporali anche intensi -> Vedi Qui A seguire Domenica il vortice ciclonico andrà a posizionarsi sull’Italia centro-meridionale portando diffusa instabilità ed annesso calo termico. Avremo quindi anche la discesa di aria fredda che riporterà la neve tra Alpi ed Appennino. Il tutto garantito dalla risalita di un’intenso promontorio ...

Primavera travagliata - torna il Freddo nel week end : piogge - venti forti e neve : E' una Primavera travagliata , quella di quest'anno, affermano i meteorologi di 3b meteo.com annunciando per il prossimo weekend un nuovo ciclone freddo proveniente dal Nord Europa. Sabato sono attesi ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : l’Uragano Artico porta Freddo - piogge - temporali - vento e neve al Centro-Sud - da domani bel tempo in tutt’Italia : È stato un primo weekend di maggio di forte maltempo in Italia, soprattutto al Centro-Nord, dove una sorta di “Uragano Artico” ha portato freddo, forti venti, piogge e neve fino a quote bassissime, facendoci ripiombare in inverno. Tanta la pioggia caduta tra Emilia-Romagna e Veneto, grandi i disagi creati dal maltempo con vittime, feriti e dispersi a causa delle condizioni Meteo pericolose. Oggi al Nord tornerà il bel tempo, mentre l’Uragano ...

Meteo - colpo di coda dell’inverno su tutta Italia : tornano Freddo e piogge - la situazione da Nord a Sud : colpo di coda dell’inverno su tutta Italia: la primavera continua a farsi attendere. A farla da padrone è il freddo accompagnato da temporali, venti forti e nevicate a bassa quota. Le temperature sono in netta diminuzione in questi giorni: sono attesi cali di oltre 10 gradi al di sotto della norma. L’ondata di maltempo arriva dopo un inverno caldo che ha fatto registrare temperature di circa 0,40°C superiori alla media storica e 1/3 ...

Meteo - altro che primavera. Maggio invernale : ancora piogge e Freddo : Maggio. Pensi alla primavera piena e invece è tornato l’inverno. ancora piogge e freddo e, addirittura, potrebbe arrivare anche la neve nella giornata di domani, domenica 5 Maggio. Lo prevede, come riporta Il Messaggero, il bollettino Meteo pubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione. Domenica è infatti atteso un peggioramento delle condizioni del tempo in Umbria con temperature massime in calo. Nella ...

Meteo Protezione Civile domani : impulso Freddo e perturbato - piogge e temporali su molte regioni : Un nuovo impulso freddo e instabile si getterà domani nel Mediterraneo e apporterà un guasto del tempo sull'Italia. Saranno in particolare le regioni di Nord-Est e quelle centrali a vedere piogge e...

Meteo Roma - lungo periodo di piogge e Freddo invernale prima di Pasqua e Pasquetta : Meteo Roma – Clima quasi invernale a Roma in queste ore: sulla Capitale si alternano piogge a tratti intense e timide schiarite con temperature diurne sui +15/+16°C, mentre di notte fa ancora freddo fino a +10/+11°C. Nei prossimi giorni farà ancora più freddo e continuerà a piovere, ogni giorno di questa settimana (weekend compreso), con temperature in calo fino a +8/+9°C nelle minime e fino a +13/+14°C nelle massime, come se fossimo in ...