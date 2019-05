Foggia | una transessuale rifiuta di fare un’orgia e viene pestata da una banda di quattro

Foggia - taglialegna 49enne si ferisce con una motosega e muore dissanguato : Il cadavere è stato ritrovato nella tarda serata dai carabinieri dopo la segnalazione fatta di scomparsa fatta dalla cognata della vittima preoccupata per la lunga assenza dell'uomo

Foggia - straniera aggredisce una connazionale mordendole il labbro - arrestata : I carabinieri della Compagnia del Norm di Cerignola hanno arrestato in queste ore, Adgos Beauty una cittadina di origine nigeriana di 29 anni, per lesioni personali. La donna è stata accusata di avere staccato a morsi, a seguito di un furibonda lite, una porzione di labbro inferiore ad una sua connazionale. I militari dell'arma hanno bloccato la extra - comunitaria quasi in flagranza di reato. L'aggressione L'illecito contestato ad un'africana ...

Francesca Cipriani sFoggia un nuovo look e in tv fa una rivelazione choc : Ospite di “Pomeriggio Cinque” la showgirl Francesca Cipriani ha sfoggiato un nuovo look, si è presentata con un caschetto castano, ma anche l’outfit esplosivo non è passato inosservato. Vestito leopardato e décolleté da capogiro. Ma Francesca ha sorpreso tutti anche per le sue dichiarazioni. «Non faccio l’amore da due anni, ma quando lo dico nessuno mi crede». Il tema del giorno a “Pomeriggio 5” era proprio la castità e ...

Foggia - disordini sugli spalti durante una partita Under 18 : un ferito : Al termine della partita - vinta per la cronaca dalla Gioventù Calcio Foggia - alcuni tifosi della squadra locale avrebbero aggredito gli altri, prima verbalmente e poi con spinte, schiaffi e calci. ...

Migrante muore carbonizzato in una baraccopoli del Foggiano : Roma, 26 apr., askanews, - Un Migrante è morto carbonizzato nella baraccopoli di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia. Una baracca è andata a fuoco la scorsa notte e una volta spente le fiamme è ...

Foggia - rogo nella baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone. Una persona muore carbonizzata : Una nuova vittima all’interno delle baraccopoli che accolgono i braccianti extracomunitari in Puglia. Un cittadino straniero è morto in un incendio scoppiato nella nottata tra giovedì e venerdì nel ghetto abusivo di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Non sono ancora certe le cause del rogo, sulle quali si indaga così come sull’identità della vittima che, completamente carbonizzata, non è ancora stato possibile ...

La compagna del carabiniere ucciso nel Foggiano : «Avevamo costruito una casa - volevamo sposarci» : «Avevamo costruito una casa e stavamo progettando il matrimonio. Però già convivevano e ci volevamo molto bene»: è commossa Stefania Gualano, la compagna del...

DIRETTA VENEZIA Foggia/ Risultato finale 1-0 streaming DAZN : festa lagunare : DIRETTA VENEZIA FOGGIA streaming video DAZN, quote e Risultato live del match della trentatreesima giornata del campionato di Serie B.

Carabiniere ucciso in una sparatoria nel Foggiano - arrestato un pregiudicato : Un Carabiniere in servizio è stato ucciso in pieno giorno durante una sparatoria nei pressi della stazione di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Il presunto omicida, un pregiudicato per reati di droga, ha ferito anche un altro militare ora ricoverato. L'Arma dei carabinieri e le più alte cariche istituzionali hanno espresso profondo dolore per la vicenda, e nel coro di cordoglio per la vittima 47enne si sono uniti anche semplici cittadini ...

