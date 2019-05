Curarsi a casa costa meno che in ospedale | ma pochi lo fanno

ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le cure domiciliarino un quarto di quelle in, ma sono ancora poco utilizzate anche se sono sempre piu' numerosi gli ambiti in cui potrebbero essere utilizzate. Il tema è stato al centro della Conferenza Nazionale sulle Cure Domiciliari, organizzata dalla Confederazione Nazionale associazioni di Distretto - Societa' Scientifica delle Attivita' Sociosanitarie Territoriali (Card). Secondo il presidente di Card, Gennaro Volpe, "il nostro obiettivo e' fare il punto su questa cenerentola dei servizi sanitari (no il 2-3% del totale della spesa sanitaria), che tuttavia diventano pratiche sempre piu' diffuse, usate nel 2016 da circa 1 milione di assistiti dei Distretti italiani".Le cure domiciliari dei distretti sono passate dagli iniziali interventi semplici (ad esempio un prelievo di sangue, una medicazione) a cure di alta complessita' (anche con presidi tecnologici), ...

