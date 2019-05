Cannabis Light | l’erba leggera che piace a tutti ma non a Salvini

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il signore anziano si sistema gli occhiali e incolla il naso al vetro: capire che cosa diavolo vendano lì dentro (Piante? Marmellate? Pappa per gatti?) non è facile se non hai dimestichezza con l’inglese né familiarità con l’inconfondibile profilo della foglia di marijuana, stilizzato nell’insegna. È un pomeriggio qualunque da Hemp Embassy a Milano, uno di quei negozi che vendonoe cheha promesso di chiudere «uno a uno», in quanto «luoghi di diseducazione di massa». Se – come dice il ministro – è davvero «emergenza nazionale», qui non se ne ha nessun sentore: niente orde di tossicodipendenti che premono all’ingresso, ma un viavai di clienti – nuovi o assidui, gente normale – nemmeno così frequente. «Gli orari di punta sono la pausa pranzo e le ore vicine alla chiusura. Ma ogni giorno è una storia a sé», mi racconta Alberto Valsecchi, uno dei soci fondatori che ...

ShadowEdo : RT @Viceitaly: Salvini fa assurde crociate sulla cannabis light sapendo di dire stronzate - CarloF0554ti : La proposta bomba che chiude la campagna elettorale per le europee: grembiulino obbligatorio per le ONG che commett… - brazof666 : RT @fiordicanapa: Mentre la politica si preoccupa della cannabis light, l’uso di eroina aumenta. I narcotrafficanti stanno creando una fasc… -