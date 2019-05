ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) Quattroinindi una. Plastica e' stata trovata in due degli animali spiaggiati. "Il mare ci sta mandando un segnale di allarme", dice Greenpeace che ha diffuso oggi le immagini raccolte dai ricercatori del Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione dell'Universita' degli Studi di Padova durante le necroscopie degli ultimi duespiaggiati nell'Isola. In uno dei due esemplari esaminati ieri, quello trovato nei pressi di Palermo, sono stati ritrovati un pezzo di appendiabiti e un pezzo di plastica dura. In quello recuperato vicino Milazzo non c'era nulla. Molta plastica era stata trovata in uno spiaggiato lo scorso finea Cefalu'. L'ultimoo morto e' stato avvistato due giorni fa al largo di Favignana.Secondo quanto analizzato dai ricercatori intervenuti per le necroscopie gli esemplari spiaggiati ...

ilfogliettone : 4 capodogli morti in Sicilia in meno di una settimana - - GiornaleLORA : E quattro. Sono finora quattro i capodogli morti in Sicilia e dopo Cefalù, Palermo ed il messinese, l'ultimo è stat… - TotoBurrafato : Sicilia, il mistero dei capodogli morti. 'Tre animali ritrovati in soli cinque giorni'. -