Torino | ragazza di 19 anni partorisce dopo esser stata investita sulle strisce da un' auto

Torino - chiusa in uno scantinato e violentata da due spacciatori : ragazza fugge dall'aguzzina e denuncia l'accaduto : La denuncia della vittima che è riuscita a fuggire: "Una donna marocchina mi ha minacciata con un taglierino e usata come merce di scambio per la droga"

Torino : ragazza sequestrata e violentata da spacciatori : Torino - Una ragazza è stata sequestrata e costretta ad avere rapporti sessuali con due spacciatori in via Bra, alla periferia nord del capoluogo piemontese. A raccontare l’accaduto è stata la stessa vittima, dopo che è riuscita a scappare ed a rivolgersi alle forze dell’ordine. A sequestrare la ragazza una donna maroccina armata di taglierino.La vicenda è riportata dall’edizione odierna del Corriere della Sera. Giovedì scorso, la ragazza ...

Torino - auto investe un ragazzo e una ragazza centrafricani - la polizia indaga per tentato omicidio : Un'auto ha investito due pedoni questa notte in via Calvi angolo via Monte Nero. I poliziotti del commissariato Barriera di Milano indagano per tentato omicidio. L'ipotesi, infatti, è che i due pedoni ...