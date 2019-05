La disfida di Predappio

agi

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sono amici di 'Marafone', un gioco di carte romagnolo simile al Tressette con la briscola. La vera partita, tuttavia, è segnata per il 26 maggio perché il vincitore si troverà a gestire una delle eredità piu' scomode lasciate all'Italia. Il match è tra i due candidati per la poltrona di sindaco a(Forlì), il paese dove è nato Benito Mussolini, meta di nostalgici con la camicia nera e allo stesso tempo roccaforte rossa dal Dopoguerra in poi. A sfidarsi, un ex calciatore professionista ed un ex berlusconiano fuori dagli schemi sostenitore ad esempio, del sì al referendum costituzionale di Matteo Renzi. Gianni Flamigni ("ero un marcatore rognoso, chi passava sotto le mie grinfie se lo ricordava") già difensore in serie A per il Cesena o il Brescia ed assessore uscente della ...

