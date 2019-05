Droni DJI con sensori per il traffico aereo | vedranno aerei ed elicotteri in tempo per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il noto produttore diDJI ha annunciato di avere implementato la tecnologia AirSense, che aiuta gli operatori a vedere ed evitareed. Progressivamente tutti icommerciali in produzione con peso superiore a 250 grammi saranno dotati diADS-B, gli stessi in uso da diversosu moltie torri di controllo. Lo scopo della novità è risolvere uno dei maggiori problemi causati dai, ossia il rischio di collisioni coned, che potrebbero avere conseguenze drammatiche. Quello che accadrà nel momento in cui la nuova dotazione sarà operativa è che i piloti deipotranno visualizzare ilsui propri controller, così da poter mettere in atto manovre evasive per scongiurare il rischio collisioni. Il sistema attiverà un’apposita allerta. Il vicepresidente di DJI, Brendan Schulman, ha sottolineato come ...

