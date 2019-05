Capaci, Palermo si ferma per vittime

Viminale : 27 anni dalle #stragidimafia #Falcone #Borsellino. Il ministro dell’Interno @matteosalvinimi alle cerimonie commemo… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, giovedì 23 maggio, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà a Palermo, in occasione del XXVII… - matteosalvinimi : Ora in diretta da Palermo, il mio intervento alla cerimonia di commemorazione per le stragi di #Capaci e di via d'A… -

Un minuto di silenzio, alle 17.58 per ricordare tutte ledi mafia attorno all'albero Falcone. Così si sono concluse le manifestazioni ain occasione del 27° anniversario della strage di. Due i cortei che hanno attraversato la città: uno partito dall'aula bunker e il secondo da via D'Amelio, che si sono riuniti in via Notarbartolo. Sui balconi, appese centinaia di lenzuola bianche, simbolo della resistenza antimafia(Di giovedì 23 maggio 2019)