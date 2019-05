Brooklyn Beckham e Hana Cross debuttano sul red carpet di Cannes

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Novella Toloni La coppia ha debuttato al Festival del Cinema diin occasione della premiere "Once Upon A Time in Hollywood". Sorridenti e complici hanno catturato l'attenzione dei fotografi, per poi replicare (a cena) all'evento di Choparde la fidanzata,, hanno calcato insieme il reddel Festival diconquistando pubblico e fotografi. Quello della coppia è stato un vero e proprio debutto all'evento francese, ospiti alla premiere di "Once Upon A Time in Hollywood" di Quentin Tarantino. Sorridenti e a loro agio hanno mostrato una grande complicità tra sguardi, baci ed effusioni davanti agli obiettivi di centinaia di fotografi provenienti da tutto il mondo. Lui, 20 anni figlio di David e Victoria, in smoking nero e tatuaggi in bella vista, lei modella di 22 anni, con uno splendido abito lungo in pelle con spalline ...

BlogNews_it : Brooklyn Beckham e la fidanzata Hana Cross al Festival di Cannes - clasos : Brooklyn Beckham saliendo del hotel Martinez dentro del Cannes Film Fest... - ofuxico_oficial : #BrooklynBeckham e Hana Cross lembram #BradPitt e #AngelinaJolie -