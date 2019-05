Vittoria | vandalo strappa manifesto Lega e aggredisce chi lo riprende

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Federico Garau La denuncia su Facebook del genitore della vittima e le parole di solidarietà del rappresentante leghista e candidato alle europee Igor Gelarda: "Nessuna violenza, nessuna minaccia, nessun atto vandalico può far parte del confronto democratico. Questo clima di odio non ci fermerà" Terribile episodio di violenza a(Ragusa), dove ieri mattina un giovane del posto è stato aggredito da un balordo dopo averlo filmato mentre stavando unelettorale della. A rendere pubblica la vicenda il candidato leghista alle europee nel collegio Sicilia e Sardegna Igor Gelarda, che ha portato all'attenzione il post pubblicato su Facebook dal padre del ragazzo aggredito. Secondo quanto riferito dal genitore, il giovane aveva visto un uomo intento a rimuovere alcuni manifesti elettorali del Carroccio e per tale ragione avrebbe deciso di filmarlo, ...

