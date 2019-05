Sbarchi | niente multe alle Ong Quei 7mila profughi fantasma

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Lodovica Bulian Gli arrivi stimati dalla Guardia costiera e non conteggiati dal ministero. Ecco come cambia il decreto anti scafisti Via leper le navi che trasportano migranti in Italia «violando le regole». Il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini, viene modificato dopo le osservazioni del Quirinale sui rischi di incostituzionalità dellepreviste per le navi che soccorrono i migranti in mare. «I tecnici - dicono fonti del Viminale - hanno ultimato le limature al testo così da fugare qualsiasi perplessità e togliere alibi». Le sanzioni - 10mila a 50mila euro - restano per chi viola il «divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane», ma non sono più legate alla presenza di migranti a bordo. Sparisce anche la confisca della nave in caso disuperiori a 100 persone. Così il ministro dell'Interno spinge affinché il provvedimento sia ...

