Milan | Maldini | “Devo valutare Gattuso a mente fredda”

Milan - seduta di allenamento davanti a Leonardo e Maldini : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della penultima giornata di campionato che vedrà il Milan opposto al Frosinone domenica 19 maggio a San Siro alle 18.00. Squadra impegnata a Milanello questa mattina per la sessione d’allenamento iniziata alle 11 alla presenza di Leonardo e Maldini. Giocatori in campo sul campo centrale di Milanello per la prima parte dell’allenamento dedicata al lavoro atletico. A seguire, ...

Milan - altissima tensione tra Paolo Maldini e Gazidis : la voce dallo spogliatoio : Il successo del Milan sul Bologna per 2-1 non calma gli animi nell' ambiente rossonero, che intanto non perde Biglia, per lui solo una contusione,. Casa Milan rimane una polveriera che non riesce a ...

Milan - Gattuso e Bakayoko si sono chiariti alla presenza di Maldini e Leonardo : MilanO - Sembra che si siano calmate le acque tra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko , protagonisti di un brutto litigio durante Milan-Bologna . L'allenatore e il centrocampista francese si sono parlati ...

Milan - chiarimento tra Bakayoko e Gattuso a Milanello. Presenti Leonardo e Maldini : C'e' stato un chiarimento fra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko all'indomani del battibecco in panchina durante Milan-Bologna. Secondo quanto filtra dal club rossonero, l'allenatore e il centrocampista ...

Milan - Maldini : 'Dai 6 ai 10 anni ero sempre in oratorio - mi ha aiutato a crescere' : Paolo Maldini , dirigente del Milan , parla alla presentazioni della terza edizione di 'Oralimpics-Le Olimpiadi degli oratori ': 'Dico sempre che lo sport mi ha aiutato a crescere come uomo e calciatore, ma tutto è iniziato all'oratorio. Dai 6 ai 10 anni ero praticamente tutti i giorni all'oratorio a giocare a calcio'

Milan - la rabbia dei tifosi contro Paolo Maldini in vacanza a Ibizia : "Ti sembra il momento?" : Scoppia la polemica contro Paolo Maldini, dopo che il dirigente del Milan ha pubblicato una serie di selfie durante la sua due giorni di vacanza a Ibiza. I tifosi non gli hanno perdonato la fuga da Milanello, in un momento così delicato per la squadra di Rino Gattuso. Proprio poi nei giorni in cui l

Il Milan è in crisi - Maldini avvistato a Ibiza. Tifosi divisi sui social : ... 2 maggio 2019 Ma ad Ibiza siam sicuri che non girano agenti ? #Maldini #working - Louis Girardi®, @Lu_giWhite, 2 maggio 2019 Oh no, il Direttore per lo Sviluppo Strategico dell'Area Sport è ...

Milan - Maldini a Ibiza fa arrabbiare i tifosi. Ma c'è chi lo difende : Il selfie ovviamente è finito sui social, e altrettanto ovviamente è diventato virale in pochissimi minuti. Ritrae Paolo Maldini a Ibiza, occhiali da sole e maglioncino di cotone, in un locale accanto ...

Il Milan è nel caos : tutti in ritiro - ma Maldini è in vacanza a Ibiza FOTO : ... ora è ufficiale: mentre il Milan si barcamena tra casi, infortuni, ritiri e risultati negativi , il direttore sviluppo strategico dell'area sport, ex capitano e leggenda rossonera Paolo Maldini è in ...

Gattuso a Casa Milan : presenti Leonardo e Maldini : MilanO - Rino Gattuso nuovamente a colloquio con la dirigenza dopo il pesante ko per 2-0 contro il Torino. Il tecnico rossonero è arrivato a Casa Milan poco dopo le 15 e ha incontrato Leonardo e ...

Milan - Scaroni : “Gattuso? Decidono Leonardo e Maldini” : Milan Scaroni – Terremoto in casa Milan dopo la sconfitta con il Torino. Il match dello Stadio Olimpico ha messo a serio rischio la qualificazione in Champions dei rossoneri e, adesso sarà davvero dura ottenere il quarto posto. Gattuso si è assunto le proprie responsabilità, ma a parlare adesso è stato il presidente Scaroni. Quest’ultimo […] L'articolo Milan, Scaroni: “Gattuso? Decidono Leonardo e Maldini” proviene ...

Milan - Scaroni : "Senza Champions impatto economico evidente. Gattuso - decidono Leonardo-Maldini" : La sconfitta di Torino ha fatto perdere il quarto posto al Milan e ha messo a rischio la posizione di Gattuso , il presidente Scaroni cerca di fare ordine senza drammatizzare ma non svicolando dai ...

Milan : colloquio tra Gazidis - Leonardo - Maldini! La decisione su Gattuso : Si è concluso il posticipo della domenica valido per il campionato di Serie A, in campo Torino e Milan, successo per 2-0 per la squadra granata. E’ una situazione delicata in casa rossonera, la squadra rischia di mancare la qualificazione in Champions League, sarebbe un fallimento. Negli ultimi minuti è andato in scena un incontro tra Gazidis, Leonardo, Maldini, si è parlato del futuro dell’allenatore Gennaro Gattuso. La ...

Leonardo - Maldini e Gazidis chiusi nello spogliatoio per 1 ora 20 minuti dopo Torino-Milan : ecco il futuro di Gattuso : Leonardo, Maldini e Gazidis chiusi nello spogliatoio con Gattuso per oltre 80 minuti dopo la fine di Torino-Milan: si decide il futuro dell’allenatore rossonero Momenti importanti per il futuro del Milan. dopo la sconfitta per 2-0 maturata a Torino, la dirigenza rossonera ha avuto un lungo colloquio con Gattuso nello spogliatoio. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, Leonardo, Gazidis e Maldini, per oltre 1 ora e ...