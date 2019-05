Mal di schiena | quando le cure sono inutili | quali farmaci antinfiammatori non risolvono

Salute - l’esperto : “Mal di schiena per l’80% degli italiani - aumenta quello da stress” : Non solo discopatie e artrosi. “L’80% delle persone nel corso della vita ha un attacco di mal di schiena. Ma il mal di schiena non è una diagnosi, è un sintomo: il dolore può essere causato da problemi diversi, come ad esempio aneurisma dell’aorta, alcuni tumori o problemi addominali, e persino patologie ginecologiche. C’è poi il mal di schiena da stress, un problema in aumento in questi anni, specie nella popolazione ...

Legge 104 Inps con Mal di schiena : come avere agevolazioni e permessi : Legge 104 Inps con mal di schiena: come avere agevolazioni e permessi Mal di schiena e Legge 104, come si ha Nell’elenco delle patologie che consentono la maturazione dei diritti della Legge 104 spicca l’artrite reumatoide, che può provocare il dolore alla cervicale e che potrebbe determinare una percentuale di invalidità fino al 100%. Restando più confinati nel semplice mal di schiena, anche quest’ultimo può dare diritto ad alcune ...

Muore a 17 anni pochi mesi dopo la diagnosi di un raro cancro : “Aveva solo Mal di schiena” : Elisha Furneaux, un'adolescente del Galles, è morta nel 2016 solo sei mesi e mezzo dopo aver saputo di avere un raro cancro. Inizialmente pensava di avere un semplice mal di schiena. La mamma Emma ha raccontato la sua storia e ha deciso di partecipare alla maratona di Londra per raccogliere fondi per un'associazione che ha aiutato in quei mesi difficili la sua famiglia.Continua a leggere