Conte e poi Salvini salgono al Quirinale  E il decreto Sicurezza slitta a dopo il

Conte e (poi) Salvini salgono al Quirinale E la Sicurezza slitta a dopo il voto europeo Giorgetti : così non si può andare avanti : Il capo del governo: nessuna censura preventiva dal presidente. Scontro Lega-M5S sull’abuso d’ufficio

Scontro in Cdm sul dl sicurezza bis - Conte frena : "Criticità Colle" | Salvini : "Spiegazioni" | Poi il rinvio : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su sicurezza bis e famiglia

“Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi accusa gravemente il premier Conte : La tensione è alle stelle, ormai si pensa soltanto ad una imminente caduta del governo, accuse pesantissime quelle gi Giorgetti ai danni del premier Conte “Conte non è una persona di garanzia, è espressione dei 5 Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza”, anche se “ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di … Continue reading “Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi ...

Conte : «Evitare l'aumento dell'Iva non sarà impresa facile». Poi precisa : «Ce la faremo» : Evitare l'aumento dell'Iva «non sarà un'impresa facile, non sono qui a dire che sarà semplice». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,...

Siri : dirò ai magistrati che sono innocente - poi dimissioni. E Conte sbotta : il sottosegretario è fuori dal governo : Il sottosegretario leghista alla Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione nell'inchiesta sull'eolico e al quale il ministro M5s ha ritirato la delega sugli aeroporti per rafforzare la richiesta di sue dimissioni formulata dal vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, ha chiesto e ottenuto un incontro con in pm titolari dell'inchiesta su di lui all'esito del quale si dimetterà dal governo "in assenza di novità" sulla sua situazione ...

Roma - Totti apre le porte all’arrivo di Conte : poi parla del futuro di Zaniolo : “Conte? In queste ultime settimane se ne sta parlando tantissimo. Noi abbiamo in panchina Claudio Ranieri e dobbiamo portargli rispetto. Sino alla fine dell’annata dobbiamo pensare solo alla qualificazione alla prossima Champions e non parlare di nuovi allenatori, sia per rispetto a Ranieri che per non far sorgere distrazioni all’interno della squadra. Ho visto Antonio Conte di recente? Si’ ma parlo ...

La Roma a caccia di nobiltà. Prima la Champions - poi Conte : Roma Il presente è il Cagliari, una delle ultime tappe giallorosse nella volata Champions. Il futuro, al di là della conquista del prestigioso obiettivo, e del tesoretto da 50 milioni,, è legato a chi ...

Caltanissetta - Salvini Contestato durante il comizio : “Fuori i fascisti”. Lui sfotte i manifestanti - poi alla fine : “Sono stanco” : alla fine del suo tour elettorale in Sicilia in vista delle amministrative, Matteo Salvini è salito sul palco di Caltanissetta. Un gruppo di contestatori lo ha fischiato per quasi tutta la durata dell’intervento, intonando cori e gridando “i fascisti non li vogliamo”. Il leader della Lega, microfono in mano, li ha presi in giro. Poi, a un certo punto, mentre qualcuno lo interrompeva, ha ammesso: “Sono ...

Conte : 'Ascolterò Siri poi deciderò' : Tuttavia preciso che nel campo politica conta ed esiste anche un principio di etica pubblica. E l'etica pubblica impone anche di fare una valutazione a caldo, su quelle che sono le ipotesi ...

Il dossier Armando Siri nelle mani di Giuseppe Conte : "Approccio da giurista - lo ascolterò e poi deciderò" : "Ora non mi pronuncio. Incontrerò senz'altro Armando Siri. La mia posizione da giurista è sentire le sue ragioni, confrontarmi con lui e gli chiederò di condividere la decisione finale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi, dopo che fonti della Presidenza del Consiglio avevano affidato a lui la soluzione dell'impasse che fa litigare Lega e M5S."Le fratture si ricompongono con ...

