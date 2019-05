Ci sono molte cose che non tornano nell’incendio di Mirandola

Il leader di Forza Nuova ha detto che molte delle sue idee oggi sono al governo : "molte delle idee che circolano a livello governativo nascono da Forza Nuova. Parlo della sovranità monetaria, della Russia all'interno dell'Europa, del blocco dell'immigrazione e dell'aiuto in Africa, parlo del tutelare la famiglia tradizionale. Queste sono idee che abbiamo portato avanti dal 1997 e che oggi entrano in ambito politico perché i politici devono seguire la vox populi". Lo ha detto il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, a ...

Juventus - il fratello di Dybala : 'Ci sono molte possibilità che Paulo vada via' : Questi sono giorni molto caldi in casa Juventus. Infatti, ieri si è consumata la separazione tra i bianconeri e Massimiliano Allegri e adesso si aspetta di capire chi sarà il tecnico della prossima stagione. Una volta che la Juve comunicherà chi sarà il sostituto dell'allenatore livornese si potranno anche capire le strategie di mercato dei Campioni d'Italia. Uno dei nomi che in questi giorni è stato dato in uscita dal club bianconero è quello ...

Da oggi gli utenti possono creare livelli personalizzati in Super Smash Bros. Ultimate e i peni sono elementi ricorrenti in molte creazioni : Mentre scriviamo questa news, la pagina principale dell'app ufficiale di Nintendo Switch è letteralmente invasa da tanti simpatici peni, di ogni forma e colore. Questo perché Nintendo ha fornito ai suoi utenti un utile editor di livelli Super Smash Bros. Ultimate, permettendo di scatenare tutta la loro creatività.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, al momento sembra che la grande N non abbia ancora preso in mano la situazione ed avviato ...

Jefeo e Ludovica si sono lasciati? Lui non le dà molte speranze : Rottura tra Jefeo e Ludovica fuori da Amici 18? Il trapper non convince Cos’è successo a Ludovica e Jefeo di Amici 2019? Si incontreranno dopo che il trapper lascerà la scuola (si spera il più tardi possibile)? I fan della coppia sono spaccati: c’è chi, da una parte, è fermamente convinto che i due cantanti […] L'articolo Jefeo e Ludovica si sono lasciati? Lui non le dà molte speranze proviene da Gossip e Tv.