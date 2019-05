Brad Pitt e Di Caprio in smoking | Cannes impazzisce

Dopo Angelina Jolie Brad Pitt non è uscito con nessuna donna : Brad Pitt è single e non ha appuntamenti galanti, lo rivela una fonte vicino all'attore in una recente intervista.Il divorzio con Angelina Jolie è ancora in atto, per i due non c’è pace. E anche se le loro carriere procedono a gonfie vele, la vita privata di Pitt e Jolie è un completo disastro.-- Come riportato da Grazia, a Brad Pitt sono stati accreditati molti flirt ma, in realtà, non è uscito con nessuna delle sue pretendenti. ...

Fury con Brad Pitt in onda stasera su Rai 3 : Il film bellico di David Ayer in prima serata in chiaro, nel cast anche Logan Lerman e Shia LaBeouf.

Fury : trama - cast e curiosità del film storico con Brad Pitt : Dopo la versione romanzata di Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria, Brad Pitt torna a recitare in un film che narra la parte conclusiva della Seconda Guerra Mondiale: il risultato è la pellicola diretta da David Ayer Fury, in onda su Rai3 sabato 18 maggio dalle 21.25 in poi. Uscito al cinema nel 2014, il film vede anche la partecipazione di Jon Bernthal, il Punitore dell’omonima serie Marvel di Netflix. Fury: trailer Fury: ...

Brad Pitt - ecco il fratello non famoso : Doug gli somiglia come una goccia d’acqua : Brad Pitt è uno degli attori più amati e uno dei personaggi più famosi al mondo. Eletto più volte uomo più sexy del mondo, il 55enne attore ha avuto una carriera assolutamente folgorante. Quello che però molti non sanno è che Brad Pitt ha un fratello minore, più piccolo di tre anni, pressoché sconosciuto ma che gli somiglia come una goccia d’acqua. Se Brad Pitt è una colonna dello star-system a stelle e strisce, il fratello Doug ha sempre ...

Brad Pitt ha un fratello non famoso (ma la loro somiglianza è da Oscar) : Brad Pitt è uno dei divi di Hollywood amati e conosciuti, ma quello che molti non sanno di lui è che ha un fratello minore che gli somiglia come una goccia d’acqua. Eppure adesso Douglas Pitt, imprenditore al carattere riservato, finisce sotto i riflettori e diventa protagonista di “6ix”, parodia di “Seven”, film portato al successo da Brad. Lo riporta People.Si tratta di un’iniziativa ...

Brad Pitt e Jennifer Aniston torneranno insieme? Ecco la risposta dell’attore! : Brad Pitt dopo il divorzio da Angelina Jolie tornerà con Jennifer Aniston? Ecco cosa ha risposto l’attore a un giornalista curioso! La star di Hollywood è stata fermata per strada da un paparazzo che ha trovato il coraggio di fargli la fatidica domanda! Ci sarà oppure no un ritorno di fiamma con l’ex moglie Jennifer ... Leggi tuttoBrad Pitt e Jennifer Aniston torneranno insieme? Ecco la risposta dell’attore!L'articolo Brad ...

Brad Pitt e Jennifer Aniston - 'Oh my God' : il possibile ritorno di fiamma della coppia più bella di sempre : Ma si sa, la perfezione non esiste perché… Brad e Angelina Brad Pitt incontra sul set un'altra bellissima del mondo di Hollywood, Angelina Jolie . Ed è lei a prendere il posto di Jennifer Aniston . ...

Courtney Love sull'idea Brad Pitt per il film su Cobain : 'Kurt era più bello e ben dotato' : Courtney Love, moglie di Kurt Cobain, ha parlato recentemente degli attori che potrebbero impersonare il marito in un eventuale film dedicato alla sua vita: dopo il successo enorme di un biopic come Bohemian Rhapsody non sembra infatti da accantonare l'idea di un film dedicato alla storico cantante e chitarrista dei Nirvana, venuto a mancare 25 anni fa, nel 1994. Chi potrà però indossare i panni di Kurt? Per ora è partito il totonomi. Chi ...

Brad Pitt tornerà con Jennifer Aniston? La reazione dell'attore : Brad Pitt aggiunge un nuovo tassello all'ipotesi dei fan su un possibile ritorno con Jennifer Aniston . L'attrice ha compiuto in questi giorni 50 anni e, come riporta il Mirror , la sua festa di ...

Cannes - corsa all’ultimo fotogramma ma il film di Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt è in concorso : E alla fine a Cannes 2019 arriverà pure Quentin Tarantino. È stata una corsa fino all’ultimo fotogramma (in pellicola) da stampare e ristampare. L’ufficialità della copia in 35mm che verrà proiettata come gli altri titoli di Tarantino a Cannes in pellicola, sembra infine essere arrivata in un comunicato in cui si annuncia che Once upon a time in Hollywood, la rivisitazione vintage della Hollywood anni settanta del regista di Pulp Fiction, sarà ...

Cannes 2019 - sorpresa : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio al festival con il film di Quentin Tarantino - : I capelli di Brad Pitt che fanno invidia a quelli, sempre suoi, in Fuga dal mondo dei sogni e Burn After Reading dei fratelli Coen. E poi Margot Robbie che davvero fa la ragazza yéyé versione Quentin ...

Jennifer Aniston distrutta dalla relazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie : Jennifer Aniston rivela perché è finita con Brad Pitt e spiega che vederlo formare una famiglia felice con Angelina Jolie è stata per lei come una pugnalata al cuore… NEWS: Jennifer Aniston ha rivelato che lei, Courtney Cox e Lisa Kudrow sarebbero intenzionate a ritornare per il reboot… Pubblicato da TenaceMente su Lunedì 17 dicembre 2018 ... Leggi tuttoJennifer Aniston distrutta dalla relazione tra Brad Pitt e Angelina ...

