Belgio | l’ex re Alberto II si sottoporrà al test del Dna per stabilire se Delphine Boel

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’ex re delII ha accettato di sottoporsi a undel Dna che dovrà accertare sesia davvero sua figlia illegittima. A decidere la misura era stata la corte d’appello di Bruxelles accogliendo le richieste dei legali della donna che sostiene di essere sua figlia illegittima: l’ex sovrano aveva però presentato ricorso in Cassazione dopo che a novembre la Corte d’appello gli aveva ingiunto di effettuare ilentro tre mesi. Ma i giudici hanno deciso che data l’età delsovrano 84enne non si può aspettare fino alla nuova sentenza. I media belgi avevano spiegato che ildovrà essere effettuato subito anche se il risultato potrà essere reso noto solo quando la Cassazione si sarà pronunciata. Se la paternità fosse provata, la donna potrebbe accedere a parte dell’eredità dell’ex sovrano che ha un patrimonio di centinaia di ...

