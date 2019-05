Volley | Ivan Zaytsev tra Civitanova e Modena | dove giocherà lo Zar? Beppe Cormio

Beach Volley - World Tour 2019 Itapema. Le star arrivano dalle qualificazioni : brasiliani e statunitensi avanzano in main draw : Le star arrivano dalle qualificazioni nel torneo 4 Stelle di Itapema che è scattato oggi con le gare di qualificazione del tabellone maschile e femminile senza copopie italiane al via. Come da pronostico sia il campione olimpici Alison, in coppia con Alvaro Filho, sia le due protagoniste brasiliane di questo primo scorcio di stagione, Ana Patricia/Rebecca hanno centrato l’ingresso al tabellone principale senza troppe difficoltà e da domani ...