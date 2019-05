Uomini e Donne | Armando attacca Barbara | Tutta l’Italia non ha ascoltato quanto sei

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Francesca Ajello Dopo la messa in onda della puntata in cuisi è duramente scontrato confino a decidere di abbandonare il programma, l'ex cavaliere disi è scagliato sui social contro la dama E' un duro sfogo quello a cui si lascia andaresui social dopo la scelta di abbandonarein seguito al duro scontro avuto conDe Santi e mandato in onda durante la puntata dedicata al trono over di lunedì 20 maggio. L'ex cavaliere, infatti, ha voluto rispondere a tutte le critiche a cui è stato soggetto nell'ultimo periodo, per poi passare all'attacco della dama che non è stata di certo tenera nei suoi confronti. "Ringrazia la redazione se, per privacy nei confronti di una minore,non hatu sei cattiva altrimenti dalla vergogna saresti dovuta sparire", ha iniziato a direnel suo sfogo ...

matteosalvinimi : Felice del sostegno da parte di tante donne e uomini di Chiesa, lavoro per riportare anche l’Europa sulla via della… - matteosalvinimi : #Salvini: Nel #DecretoSicurezzabis provvedimenti contro camorristi, teppisti da stadio, scafisti e contro chi aggre… - europeangreens : #ForzaFatou: i vili attacchi sessisti e razzisti a una candidata che si batte per i diritti e la dignità degli esse… -