Sea Watch | interrogato il comandante | Rifarei tutto

Caso Sea Watch - il comandante dopo l'interrogatorio : "Rifarei tutto" : Mauro Indelicato Il comandante Arturo Centore all'uscita del tribunale di Agrigento Dura più di sette ore l'interrogatorio dei magistrati di Agrigento al comandante Arturo Centore, unico indagato per il Caso che riguarda la nave Sea Watch 3: "Rifarei tutto" risponde il comandante all'uscita del tribunale della città siciliana Arturo Centore si presenta puntuale negli uffici di via Mazzini del tribunale di Agrigento: ...

Il comandante della Sea Watch : "Salvate vite umane - rifarei tutto" : “Sono state salvate vite umane e lo rifarei”. Con queste parole Arturo Centone, il comandante della Sea Watch, ha risposto ai magistrati nel corso dell’interrogatorio. “Sono sereno, ho risposto ai pm assumendomi la responsabilità delle mie scelte”, ha continuato. Il colloquio con i magistrati è durato più di sei ore.Assistito dagli avvocati Alessandro Gamberini e Leonardo Marino, si è ...

Sea Watch - Becchi svela l'autogol della magistratura sui migranti : il sospetto elettorale sui pm : Chi decide la politica dell' immigrazione in Italia? Il governo o la magistratura? La domanda, viste le vicende degli ultimi giorni, non è retorica, né peregrina. La procura di Agrigento ha, anche per la Sea Watch, agito di nuovo forzando la mano, disponendo il sequestro della nave allo scopo di far

Le conseguenze del caso Sea Watch sui rapporti tra Salvini e magistrati : “Quel magistrato di Agrigento, Salvini lo vive ormai come un nemico personale” scrive La Stampa. “Colto di sorpresa dalla magistratura – scrive Il Messaggero –, se non altro per i tempi che hanno portato a terra, contro la sua volontà, i migranti della ‘Sea Watch', Matteo Salvini prova a ritoccare per la terza volta il testo del discusso decreto Sicurezza bis. (…) I ritocchi sono parecchi. Ma la bufera continua a infuriare anche, e soprattutto, ...

Arturo Centore - il comandante della Sea Watch : "Non siamo scafisti - siamo volontari" : Un passato nella Guardia Costiera, poi l'impegno sulle grandi navi della Grimaldi lines e la scelta di guidare l'equipaggio dell'organizzazione non governativa

Sea Watch - il giorno dell'interrogatorio del comandante. I pm : " Il nostro lavoro è prendere i cattivi - neri o bianchi che siano" : I magistrati a Salvini: "Erano tutti informati del lavoro che stavamo facendo, sorprende la reazione del ministro"

