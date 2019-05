Microsoft e Xbox si stanno concentrando sulla salute dei giocatori

L'ultimo aggiornamento di Microsoft trasforma la Game Bar di Windows 10 in Xbox Game Bar : Microsoft continua a supportare Windows 10, soprattutto per quanto riguarda il comparto gaming. Il sistema operativo della casa di Redmond non solo è utile per la produttività aziendale, ma si sta evolvendo sempre di più anche per chi con il PC ci gioca.Come riporta MS Power User, Microsoft ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento che apporta modifiche alla Game Bar trasformandola in Xbox Game Bar.L'aggiornamento 3.29.11001.0 introduce ...

Grazie a Microsoft avrete l'opportunità di portarvi a casa una fiammante Xbox One targata Il Trono di Spade : Qualche giorno fa Microsoft ha condiviso due teaser che uniscono l'universo Xbox a quello della famosa serie TV Il Trono di Spade, per chi non lo sapesse, parliamo di brevi video che mostrano un glifo legato al personaggio de Il Re della Notte (Night King) e l'emblema della casa Targaryen. Come riporta Fansided, Microsoft ha confermato oggi l'esistenza di alcune versioni di Xbox One personalizzate a tema Il Trono di Spade. Quella dedicata alla ...

Microsoft stila le linee guida su come comportarsi con gli altri giocatori su Xbox Live : Microsoft ha stilato una sorta di linee guida dedicate ai giocatori che utilizzano il servizio Xbox Live. Gli standard a cui attenersi sono stati pubblicati all'interno di Reddit ed indicano quali comportamenti potranno essere socialmente accettati e quali verranno puniti.come riporta Eurogamer, i comportamenti scorretti porteranno ad una sospensione; se questi comportamenti dovessero continuare, Microsoft si riserva il diritto di inserire delle ...

Microsoft regala quattro "spaventose" Xbox One ispirate a Godzilla : In occasione del debutto di Godzilla II: King of Monsters nelle sale cinematografiche, Microsoft ha messo in palio quattro edizioni limitate di Xbox One dall'aspetto minaccioso.Le console non sono delle varianti personalizzate con delle semplici decalcomanie, ma piuttosto presentano delle decorazioni 3D che ricordano le fattezze del celebre mostro giapponese e degli altri tre "kaiju" protagonisti della pellicola, ovvero Mothra, Rodan e King ...

Xbox lancia la sfida a PS5 - Microsoft pronta a superare Sony in potenza? : L'eterna battaglia tra Xbox e Playstation è ben lungi dall'essere conclusa. I due storici marchi videoludici sono pronti a rinnovare la sfida anche nella prossima generazione videoludica, con Sony che ha dato ufficialmente il via alle “ostilità” a distanza sciorinando nei giorni scorsi le prime caratteristiche della futura PS5. Un piccolo gioiello dalle prestazioni elevate il nuovo hardware del colosso nipponico, che promette di elevare ancora ...

Uscita Xbox One S All Digital in Italia : prezzo e data ufficiali da Microsoft : Uscita Xbox One S All Digital è stata una delle frasi più lette di recente su forum e siti videoludici. Il motivo è molto semplice: da tempo si vocifera che Microsoft sia al lavoro su un nuovo modello della sua console di ultima generazione, caratterizzato dall'assenza di un lettore ottico. Rumor che hanno trovato un punto di svolta nel corso dell'ultimo episodio di Inside Xbox. La prima console senza disco firmata Xbox è stata infatti ...

Xbox One : Microsoft rilascia l’Aggiornamento di Aprile : A distanza di mesi dal lancio dell’aggiornamento per gli Insider su Xbox One, Microsoft a partire da oggi rende le nuove funzionalità disponibili anche per tutti gli altri giocatori, quindi coloro che non sono iscritti al programma Insider. Scopriamo insieme le novità. Tutte le novità di Aprile per Xbox One Se non siete Insider, a partire da oggi potete anche voi usufruire delle nuove funzionalità, non dovrete ...

Il nuovo episodio di Inside Xbox si concentrerà sui piani di Microsoft per l'E3 : Inside Xbox è il programma ad episodi con cui i fan possono rimanere aggiornati con le ultime novità riguardanti il mondo Microsoft, l'episodio di questa sera si concentrerà sui piani della compagnia per l'E3 2019.Come riporta VG247, il nuovo episodio (che andrà in onda stasera alle 23:00) tratterà anche altri argomenti, tra cui:Potrete seguire l'evento su Facebook, Mixer, Twitch, Twitter e YouTube. L'episodio di stasera tratterà inoltre l'Xbox ...

Xbox One S All Digital - Microsoft ha pronta la console senza dischi : (Foto: WinFuture) Potrebbe debuttare a maggio Xbox One S All Digital, la console che Microsoft avrebbe preparato senza montare all’interno alcun supporto ottico. Questo significa che non si potranno inserire dischi, ma i giochi sarebbero riproducibili solo collegati alla rete in download o in streaming. Un ennesima conferma di come il mondo videoludico si stia spostando verso una fruizione sempre connessa. In attesa di Scarlett (nome in codice) ...

Il prossimo episodio di Inside Xbox svelerà i piani di Microsoft per l'E3 2019 e per l'Xbox FanFest : L'episodio della prossima settimana di Inside Xbox svelerà interessanti informazioni sui piani di Microsoft per l'E3 2019 e per l'Xbox FanFest, riporta VG247.com.Un episodio della durata di un'ora di Inside Xbox si svolgerà, dunque, la prossima settimana, martedì 16 aprile e presenterà le ultime notizie sull'evento di Los Angeles di giugno, l'Xbox FanFest e altro.Durante lo show, Microsoft condividerà notizie su Xbox Game Pass, nuovi dettagli ...

Microsoft : "Xbox Game Pass è un programma in continua evoluzione" : Durante la GDC 2019, il regional lead di ID @ Xbox, Agostino Simonetta, ha condiviso alcuni interessanti commenti su Xbox Game Pass.Il servizio, che recentemente è sembrato essere in espansione anche su Nintendo Switch, è considerato "in continua evoluzione" da Microsoft, riporta Gamepur."Game Pass è un programma in continua evoluzione", ha detto Simonetta a GameReactor.eu.Leggi altro...

Microsoft annuncia i Games With Gold di aprile 2019 : scopriamo i giochi gratis per Xbox One : Come da tradizione, e puntuali come un orologio svizzero, i Games With Gold di aprile 2019 sono pronti a sedurre tutti i fedelissimi di casa Microsoft. Con marzo ormai agli sgoccioli - e "colorato" dalla sua selezione di giochi mensile, che vi ho riportato precedentemente in questo articolo -, il colosso di Redmond ha ben pensato di giocare a carte scoperte. Così da contrastare la rivale Sony e la sua Instant Game Collection destinata a ...

Microsoft xCloud è la risposta a Google Stadia che porterà i giochi Xbox sui dispositivi Android : Microsoft ha svelato qualche anticipazione su xCloud, la sua prossima piattaforma di gioco cloud che sarà probabilmente la principale rivale di Google Stadia L'articolo Microsoft xCloud è la risposta a Google Stadia che porterà i giochi Xbox sui dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.