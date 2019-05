Lecce | visita di Matteo Salvini | ' Qui c' è qualche centro sociale da chiudere'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Il vicepremier e ministro dell'Interno,, è giunto in Puglia nelle scorse ore nell'ambito della campagna elettorale per elezioni europee, previste per domenica prossima, 26 maggio. Il ministro, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stato accolto a, una delle sue tappe del tour pugliese, da striscioni di benvenuto piuttosto espliciti. Ne è un esempio quello apparso su Palazzo Adorno, situato in pienostorico e sede della provincia, in cui si faceva riferimento al Salento come una terra di accoglienza, che non crea muri di divisione. Altri striscioni sono stati appesi nei luoghi in cui il vicepremier si è trovato a passare. Per prima cosahato la Prefettura, poi si è sposato in piazza Sant'Oronzo, dove ha tenuto il suo comizio elettorale. Il ministro: 'Qui c'èda' Ed è stato proprio nella piazza ...

MGVenturini : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'antichissima chiesa di Santa Maria della Croce a Casarano (Lecce). All'interno, mosaici del V secolo e rar… - Biagio960 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'antichissima chiesa di Santa Maria della Croce a Casarano (Lecce). All'interno, mosaici del V secolo e rar… -