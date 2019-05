La Gazzetta conferma l’accordo con Ilicic Inglese contropartita nell’affare

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Josipè stato promosso da Ancelotti e Giuntoli ha trovato subito l’accordo col giocatore che ha detto sì a un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione secondo ladello Sport L’ingaggio sarebbe più che raddoppiato dal momento che il calciatore ne prende 1,2 attualmente dall’Atalanta. Da Bergamo, fanno sapere che fino alla prossima settimana non si parlerà di mercato, perché l’Atalanta è impegnata a qualificarsi per la prossima Champions League e Gasperini non vuole distrazioni di alcun genere. L’offerta del Napoli è quella di 12 milioni più, ma secondo l’Atalanta il valore del calciatore sarebbe di 25 più ladi. L'articolo Lal’accordo connell’affare ilNapolista.

