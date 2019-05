Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Ieri notte, dopo la messa in onda della settima puntata del Grande Fratello 16, Francesca Deha parlato del presunto tradimento del fidanzatoTambellini e delle fotografie del bacio con un'altra donna rese pubbliche dalla rivista di gossip Oggi. Una questione che ha parecchio sconvolto la ragazza che non faceva altro che piangere a dirotto. Con lei c'era Valentina Vignali, con la quale ha fatto delle insinuazioni piuttosto gravi nei confronti del trentaquattrenne toscano. Un fatto che potrebbe mettere nuovamente a rischio querela la De, già denunciata per diffamazione dalla sua ex compagna d'avventura Mila Suarez. Il dialogo notturno tra la Dee la Vignali "Può essere che quella sera lui si trovava in condizioni strane?" ha chiesto Valentina Vignali a Francesca Deriferendosi alle paparazzate che hanno immortalatoTambellini con una nuova donna. ...

katiadiluna16 : La De André fa pesanti accuse all'ex Giorgio: 'Si sarà drogato in macchina' - Fr4ncyTUrry : Francesca De Andrè fa pesanti accuse sul suo ex Giorgio e parla di droga (VIDEO) - Morgana4e : RT @Ilary932: #GF16 Qualcuno riesce a spiegarmi perché chi non ha avuto discussioni pesanti con la De Andrè ha avuto gli attributi per nomi… -