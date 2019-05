Juve | il retroscena di Spinazzola su Allegri | “quando ci ha comunicato l’addio…”

Allenatore Juventus - il clamoroso retroscena per il post-Allegri : Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTAGLI] : Un anno fa, di questi tempi, la Juve aveva da poco vinto lo scudetto e c’erano pochi dubbi in merito alla permanenza di Allegri. Un incontro, più che altro un resoconto finale, prima di confermare le reciproche intenzioni di continuare insieme programmando un futuro importante. Un futuro nel nome di… Ronaldo. Chi l’avrebbe mai pensato, al 21 maggio del 2018, che sarebbe successo tutto questo in un anno? Eppure è accaduto. ...

Juventus - nuovo allenatore : spiraglio Conte - c’è il nuovo retroscena. Ecco i 5 candidati : nuovo allenatore Juventus- Dopo la festa scudetto e l’addio di Barzagli e Allegri dinanzi al proprio pubblico, la Juventus si prepara alla riflessione in vista del prossimo futuro. Chi sarà il nuovo allenatore bianconero? Tanti i nomi, tante le supposizioni, ma la sensazione è che la società bianconera sceglierà un profilo equilibrato in ottica futura. […] L'articolo Juventus, nuovo allenatore: spiraglio Conte, c’è il nuovo ...

Allegri via dalla Juve - il vecchio retroscena di De Laurentiis : Ieri l’annuncio dell’addio a fine stagione tra Allegri e la Juve. Tecnico livornese che, prima dei cinque anni in bianconero, ha allenato il Milan. All’epoca, però, non solo la Vecchia Signora era sulle sue tracce, ma anche il Napoli c’aveva pensato. Pensiero che restò poi tale, come racconta lo stesso De Laurentiis ai microfoni di Sky. “Con Allegri avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene: ha ...

Conferenza stampa Allegri LIVE : retroscena e motivi dell’addio alla Juventus : Massimiliano Allegri lascia la Juventus: in Conferenza stampa l’allenatore livornese spiega motivi e retroscena che lo hanno portato a dire addio ai bianconeri Dal 2014 al 2019, dopo 5 anni di trionfi si conclude il ciclo di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Arrivato al posto del dimissionario Antonio Conte, fra lo scetticismo dei tifosi, Allegri ha saputo guadagnarsi stima e rispetto di giocatori e supporter bianconeri, ...

Allegri-Juventus - spunta il retroscena : “Se resta lui vado via io” : Allegri-Juventus – La giornata di ieri, venerdì, ha rappresentato una vera e propria fine di un’era alla Juventus . Massimiliano Allegri ha lasciato la Vecchia Signora: restano le ultime due giornate di campionato da condurre in porto, poi il rapporto tra bianconeri ed il livornese sarà solo un ricordo. E proprio a 24 ore di […] More

Juventus - addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti : il retroscena : Juventus, addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti: L’ addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, per un motivo o per un altro, ha scosso un po’ tutto il sistema Calcio in Italia. A 24 ore dall’ annuncio ufficiale del divorzio, sono tante le voci ed i rumors che provano ad ipotizzare cosa ci sia dietro la separazione arrivata ieri, dopo cmche solo qualche mese fa il presidente bianconero ...

Marchisio - quanti retroscena di mercato : “De Rossi alla Juve? Ci abbiamo provato. Rifiutai Real e United - adesso sogno Icardi in bianconero” : L’ex centrocampista della Juventus ha parlato dell’addio di De Rossi alla Roma e del suo passato in bianconero, svelando anche qualche retroscena di mercato Claudio Marchisio ha vissuto le stesse sensazioni di Daniele De Rossi con qualche mese di anticipo, lasciando la Juventus per una decisione del club piuttosto che per una scelta personale. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Un capitolo che si chiude per iniziarne uno nuovo ...

Mourinho-Juventus : pazza idea di Jorge Mendes : il retroscena! : MOURINHO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Jorge Mendes avrebbe proposto Josè Mourinho alla Juventus. Un nuovo accostamento dopo gli affari Ronaldo e Cancelo della passata stagione. Tuttavia, Agnelli avrebbe già comunicato la sua risposta: secco no! Un no che fa chiaro riferimento al passato nerazzurro del tecnico portoghese e dal […] More

Allegri-Juventus - ultimissima : ”Sky Sport” annuncia il nuovo retroscena! : ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultimissime indiscrezioni dei colleghi di “Sky Sport”, non ci sarebbe alcuna traccia di rottura tra Agnelli e Allegri. Un rapporto che potrebbe continuare anche in vista della prossima stagione, ma è chiaro che dovranno essere valutati alcuni dettagli. Agnelli incontrerà Allegri nei prossimi giorni e verranno analizzati tutti i […] More

Juve - incontro Allegri-Agnelli : un retroscena sulle richieste : Allegri in uscita . Il summit di ieri sera tra Agnelli e la dirigenza ha definito il futuro del tecnico in via praticamente definitiva, ma c'è un retroscena. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il contratto è sempre stato tra i primi temi nella testa di Allegri così come la valutazione in termini assoluti della rosa, soprattutto in Champions League, e il conseguente mercato. Ma ...

Klopp - la tentazione della Juve e oltre 10 milioni ormai pronti : il retroscena : Oggi è tra gli allenatori più desiderati sulle panchine di tutto il mondo; la Juventus però è la squadra italiana che ci ha fatto il pensiero più concreto, una storia di oltre due mesi fa che non è ...

Futuro Conte - Juve o Inter? Ora il mistero si infittisce : il nuovo retroscena : Futuro Conte ancora da decidere, ma è chiaro e palese che si starebbero concretizzando due correnti di pensiero. La prima rivelata dai colleghi di “SportMediaset”, la quale avvicina in maniera totale Antonio Conte alla Juventus, la seconda, invece, trova conferme sul prossimo Futuro del tecnico sulla panchina dell’Inter. “SportMediaset” ha annunciato un summit tra Agnelli, […] More

Mata-Juventus - intrigo con lo United : ecco il nuovo retroscena : MATA JUVENTUS- Nonostante dalla Spagna continuino ad accostare il nome di Mata al Barcellona, la Juventus resta alla finestra per valutare attentamente il da farsi in vista della prossima stagione. Il centrocampista dello United piace particolarmente ad Allegri il quale potrebbe utilizzarlo sia come mezz’ala in un’ipotetico idea di centrocampo a tre, sia nel ruolo […] More

Bale-Juventus - pazza idea dalla Spagna : il retroscena : BALE JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalla Spagna, Zinedine Zidane starebbe tracciando la strada del nuovo Real Madrid. Strada che potrebbe separarsi da alcune certezze, vedi Modric e Bale. Per quel che riguarda il centrocampista croato, il Real Madrid potrebbe decidere di privarsene dinanzi ad un’offerta irrinunciabile. Occhio anche al capitolo Bale. L’attaccante galle potrebbe lasciare […] More