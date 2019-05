Il valzer delle nomine Ue | poltrone e criteri

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Pure in assenza dei risultati elettorali del 26 maggio, i capi di governo dell’Ue hanno cominciato a ragionare sulledei candidati a occupare le posizioni chiave nelle istituzioni comunitarie. Come è noto, lein gioco sono quelle di presidenti della Commissione, del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, cui si aggiungono, ad ampliare lo spettro di questa grande partita a scacchi, anche il posto di alto rappresentante e di Governatore della Banca centrale europea.Nell’ultimo Consiglio europeo di Sibiu, nel cuore della Transilvania, tenutosi il 9 maggio, il presidente Donald Tusk ha fornito un primo assaggio della complessità di questa partita. Ha infatti indicato ibase, su cui matureranno le scelte: in particolare, geografico (Est/Ovest, Nord/Sud), demografico (Paesi piccoli vs Paesi grandi), politico ...

